Tesla registró el trimestre más rentable de su historia: ¿a cuánto cotizan sus acciones?

La compañía aseguró que ganó u$s 0,76 por acción, después de haber conseguido en septiembre unos ingresos trimestrales de u$s 8.770 millones

Tesla encadena su quinto trimestre consecutivo generando beneficios. El fabricante de vehículos eléctricos está en el camino de conseguir reportar beneficios anuales por primera vez en este 2020.

La compañía aseguró que ganó u$s 0,76 por acción, después de haber conseguido en septiembre unos ingresos trimestrales de u$s 8.770 millones, lo que mejora los pronósticos de los analistas de Wall Street, que según Bloomberg esperaban no más de u$s 0,55 la acción y u$s 8.260 millones de ingresos.

Los motivos

Los títulos de Tesla, que en la apertura de la cotización del miércoles valían u$s 422,7 por acción, ganaron más de un 3% tras el cierre de mercado, hasta los u$s 436,31 por papel. Desde el inicio de año, la empresa de Elon Musk lleva un rally alcista que le ha permitido multiplicar por cinco su valor.

"Continuamos viendo un interés creciente en nuestros coches, baterías y productos de energía solar, y nos mantenemos concentrados en ser más eficientes en costes mientras intentamos hacer crecer nuestra capacidad productiva lo más rápido posible", señaló la compañía en un comunicado de prensa.

Las tecnologías que está desarrollando la empresa, entre ellas las de energía solar y las baterías, que fueron protagonistas de su Battery Day.

Tesla reveló que, de entre sus ingresos, u$s 397 millones corresponden a la venta de "créditos regulatorios" a otros fabricantes de automóviles. Estos créditos son concedidos por el gobierno federal de Estados Unidos a las compañías que realizan una actividad que no genera contaminación, y la empresa de Elon Musk ha ido aumentando sus ingresos por este apartado los últimos meses, un 196% más que el mismo periodo de 2019.

Las tecnologías que está desarrollando la empresa, entre ellas las de energía solar y las baterías, que fueron protagonistas de su Battery Day, también han aportado a los resultados, ya que Tesla aseguró que ha desarrollado 57 megawatios de equipamiento para generación de energía solar, un 33% más, y también mejoró su producción de baterías un 59% hasta fabricar un equivalente a 759 megawatios/hora.

La meta de Tesla

Tesla preveía a principio de año entregar en este 2020 medio millón de vehículos, una cifra lastrada por el impacto del coronavirus en su producción durante el segundo trimestre, por lo que incluso con un periodo julio-septiembre de récord en el que ha entregado 139.300 vehículos está lejos del objetivo, ya que acumula unos 318.000 coches entregados y tendría que fabricar 181.000 más en los últimos tres meses del año.

No obstante, Elon Musk no descartó alcanzar esa meta. "Aunque conseguir ese objetivo se ha convertido en algo más difícil, entregar medio millón de vehículos en 2020 sigue siendo nuestro objetivo", aseguró.

Llegar a ese número sin duda dependerá, según Tesla, del incremento de producción del Model 3 en su fábrica china de Shanghái, así como mejoras en logística y eficiencia de las entregas. Esta mejora tiene que conseguirla en un sector en el que está aumentando la competitividad.

Por otro lado, la alemana Volkswagen ha revelado planes para lanzar un coche eléctrico más barato que el Model Y de Tesla, el ID.4. Y en el segmento del vehículo de lujo, varias marcas preparan deportivos eléctricos y todoterrenos (SUV), por lo que los consumidores sensibilizados con la movilidad eléctrica tendrán más opciones.