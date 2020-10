Los mercados, a la espera de las elecciones en EE.UU.: ¿por qué corre riesgo la economía según Bank of America?

Existe mucha incertidumbre que creció en las últimas semanas sobre si el presidente Donald Trump accedería a entregar el poder en la Casa Blanca si pierde

Casi tres cuartos de los inversores encuestados por Bank of America (BofA) esperan un aumento de la volatilidad en los mercados en el cuarto trimestre, ante la posibilidad de que los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos sean cuestionados.

Las dudas sobre si el presidente Donald Trump accedería a entregar el poder en la Casa Blanca si pierde han crecido en las últimas semanas. Los sondeos le muestran perdiendo cada vez más terreno frente al demócrata Joe Biden según se acercan los comicios del 3 de noviembre.

La pandemia

Los 224 gestores de fondos encuestados por BofA la semana pasada, que manejan carteras de activos por u$s 632.000 millones, indicaron que la elección estadounidense es el segundo mayor "riesgo colateral" para los mercados.

El COVID-19 sigue siendo la principal preocupación, dijo el banco de inversión estadounidense en una nota el martes.

El 50% de los participantes en la encuesta dijo que es probable que el sector siga liderando las acciones en 2021

Pese a relegar en un mes las expectativas de una vacuna, hasta febrero, los inversores minimizaron los temores a una recesión, ya que un 60% dijo que la economía mundial está en una fase de ciclo temprano.

Las acciones tecnológicas, el pilar del fuerte aumento de las bolsas este año, fueron señaladas como las operaciones "más abarrotadas" por sexto mes consecutivo en el sondeo.

Pese a todo, el 50% de los participantes en la encuesta dijo que es probable que el sector siga liderando las acciones en 2021, aunque un 43% indicó que es improbable.

La donación de Zuckerberg

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan destinarán u$s 300 millones para "apoyar la infraestructura electoral y de votación en Estados Unidos" antes de las elecciones generales de noviembre de 2020 .

"Los funcionarios electorales de todo el país están trabajando arduamente para garantizar que todos puedan votar y cada voto pueda contarse, y queremos ayudar a asegurarnos de que tengan los recursos que necesitan para hacer esto", escribió hoy el presidente ejecutivo de Facebook en una entrada de blog.

meses atrás la red social sufrió un boicot hecho por activistas de derechos civiles que están detrás de la acción contra Facebook

No obstante, meses atrás la red social sufrió un boicot hecho por activistas de derechos civiles que están detrás de la acción contra Facebook, al que ya se han unido 800 empresas, entre ellas numerosos gigantes del mercado como Unilever, Ford y Coca-Cola.

La pareja donó u$s 250 millones al Center for Tech and Civic Life (CTCL por sus siglas en inglés) para "proporcionar fondos para que los condados locales tengan el personal, la capacitación y el equipo que necesitan", dijo Zuckerberg