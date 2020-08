Esta fintech recibió 12 millones de dólares para fomentar la inclusión financiera en América Latina

El objetivo de Lana es conectar a las personas en América Latina que han sido históricamente excluidas al nivel financiero con servicios de pago y finanzas

La plataforma de finanzas personales Lana, pensada para la población tradicionalmente menos bancarizada que ocupa un gran lugar en América Latina, anució la obtención de u$s 12 millones en una ronda de financiación Series A, liderada por Base10 Partners con la participación de la empresa de movilidad Cabify y la firma global de venture capital Cathay Innovation.

"El objetivo de Lana es conectar a las personas en América Latina que han sido históricamente excluidas o han estado poco atendidas a nivel financiero con servicios de pago y finanzas más adaptados a sus necesidades", afirmó Pablo Muñiz, CEO de Lana.

Esta ronda de financiación refuerza la promoción de la inclusión financiera por parte de Lana en América Latina y favorece el acceso de los trabajadores de la denominada gig economy a los servicios financieros de la región.

El contexto

Por otro lado, el CEO también señaló que: "una gran parte de la población de esta región no tiene acceso a servicios financieros y, si lo tienen, no les sacan el máximo rendimiento porque no están debidamente diseñados para ellos".

"Con los recursos adicionales que hemos obtenido en esta ronda, estamos en una posición excelente para aprovechar la oportunidad de promover la inclusión financiera y cerrar la brecha actual", agregó.

En palabras de Adeyemi Ajao, Co-Fundador y Socio Director de Base10 Partners, "los trabajadores de la gig economy en Latinoamérica han estado tradicionalmente poco bancarizados y cada vez son más en la región".

Además señaló que: "Celebramos poder colaborar con Lana en el camino para automatizar la industria de los servicios financieros en América Latina, incrementando el acceso a estos para dichos trabajadores y cambiando las vidas de millones de personas que no tienen el acceso que necesitan y merecen".

Qué hace Lana

Fundada en Madrid en 2019, Lana tiene como objetivo proporcionar un fácil acceso a los servicios financieros a través de la tecnología, con un fuerte énfasis inicial en trabajadores de la gig economy que utilizan sus dispositivos móviles para trabajar a diario.

La aplicación móvil de Lana permite a los usuarios acceder en tiempo real a servicios financieros personalizados en una única plataforma, permitiendo a estos profesionales controlar sus propias finanzas.

La compañía ya se ha expandido a México y Chile y se prepara para un próximo lanzamiento en Perú. Esta financiación Series A permite a la empresa continuar expandiendo sus operaciones en América Latina, así como contratar a los mejores talentos para su equipo global.

La inclusión financiera es fundamental para promover el desarrollo social en regiones como América Latina y la tecnología es un pilar clave para esta expansión y optimización.

En los últimos meses, tras el comienzo de la pandemia de la COVID-19, Lana ha desempeñado un papel determinante para facilitar el acceso a créditos a miles de trabajadores de la gig economy que enfrentan problemas financieros como consecuencia de la pandemia.