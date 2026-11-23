Entre vocación y estrategia, los estudiantes eligen carreras con salida laboral y competencias digitales; así se redefine la oferta universitaria 2027

UFLO Universidad adapta su oferta con tecnicaturas y títulos intermedios, para unir vocación y estrategia laboral frente a nuevos perfiles.

La digitalización y sostenibilidad impulsan esta demanda; Randstad y Bumeran resaltan la escasez de perfiles con competencias digitales.

Administración, Salud, Tecnología, Energías Renovables y Logística son las carreras con mayor demanda laboral hacia 2027 en Argentina.

Administración y Contabilidad, Gestión Ambiental y Energías Renovables, Salud (enfermería y kinesiología), Programación e Informática, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Comunicación y Diseño Digital, Ingeniería y Logística, son las carreras con mayor demanda laboral con vistas a 2027.

El escenario universitario argentino muestra una tensión: persiste la inclinación por las carreras clásicas, mientras las empresas piden competencias transversales, herramientas digitales y especialización estratégica.

Julieta Gómez Zeliz, Secretaria Académica de UFLO Universidad Sede Buenos Aires, resaltó que hoy conviven estudiantes de edades, trayectorias y expectativas muy distintas.

"Algunos priorizan la vocación, mientras otros eligen con criterio estratégico, atentos a las oportunidades laborales, la estabilidad económica y el crecimiento profesional", apuntó.

Para la académica, "vocación y estrategia no son necesariamente opuestas" y muchas veces conviven en una misma decisión.

El desafío de las universidades es articular los intereses personales con las transformaciones del mundo del trabajo.

Administración y Contabilidad: la demanda estructural del mercado

Según el Index del mercado laboral de Bumeran, los puestos de Administración y Contabilidad se mantienen entre las áreas con más avisos y postulaciones del país.

Su peso se explica por su carácter transversal a servicios, comercio, salud, educación y tecnología.

Randstad advierte que la digitalización financiera y la analítica de datos transformaron el perfil que buscan las empresas.

Su análisis anual indica que el diferencial pasa hoy por la combinación de saberes, más allá de las áreas tecnológicas.

Ganan protagonismo la transición energética, las ciencias ambientales, los negocios digitalizados, la logística y las especialidades sanitarias.

Por eso, los perfiles administrativos y contables que dominan las búsquedas deben sumar competencias digitales para sostener su empleabilidad.

Cuáles son las carreras universitarias con mayor demanda laboral en 2027

Gestión ambiental, energías renovables y logística ganan terreno

Randstad ubica a las ciencias ambientales y a las energías renovables entre las áreas de mayor crecimiento.

Las impulsan proyectos de eficiencia energética, sostenibilidad y mitigación del impacto ambiental en la industria.

Según el listado de Randstad para 2026, la transición hacia modelos sostenibles empuja la demanda de especialistas en energías limpias y eficiencia energética.

Ese relevamiento también ubica a la Ingeniería como una carrera de demanda sostenida.

En logística y transporte, ManpowerGroup informó que el 76% de las empresas tiene dificultades para conseguir personal calificado.

Esa escasez de talento refuerza el atractivo de las carreras ligadas a la cadena de suministro y la industria.

Salud, tecnología y comunicación digital: los perfiles híbridos

La demanda sostenida del sistema sanitario consolida tanto carreras de atención directa, como enfermería y kinesiología, como especialidades técnicas de diagnóstico y acompañamiento terapéutico.

En enfermería, Randstad describe pleno empleo en hospitales, clínicas y servicios de salud.

En tecnología, la programación y el desarrollo de software siguen liderando la demanda de perfiles IT.

En la oferta académica relevada por iProUP, la Licenciatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos aparece como la de mayor crecimiento.

La transformación digital sostiene además la búsqueda de profesionales de comunicación y diseño digital, capaces de crear estrategias online que integren creatividad y analítica de datos.

La Psicología completa el cuadro como una de las carreras con alta demanda y proyecciones positivas.

Trayectos flexibles, títulos intermedios y sedes en expansión

El cambio del mercado coincide con un nuevo perfil de estudiante: cada vez más personas estudian mientras trabajan, retoman carreras inconclusas o buscan una especialización para crecer.

Crece además el interés por trayectos más cortos, con salida laboral rápida.

Para el ciclo lectivo 2027, UFLO Universidad organiza su oferta en cuatro facultades: Ciencias Aplicadas, Ciencias de la Salud, Ciencias del Comportamiento y Ciencias Sociales.

La propuesta combina carreras de grado, tecnicaturas, profesorados, ciclos de licenciatura y más de 15 posgrados certificados por CONEAU.

Integra cursadas presenciales, híbridas y a distancia en CABA, San Miguel y la Patagonia, y suma un proyecto en Canning, donde construye su primer campus (inauguración prevista para 2028) y ya ofrece una propuesta híbrida.

Los títulos intermedios, como el de Analista Universitario Administrativo Contable, permiten validar conocimientos e ingresar al mercado antes de completar la licenciatura, con asesoramiento en equivalencias para quienes retoman estudios.