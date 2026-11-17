Así lo revela un informe de Junior Achievement y ManpowerGroup, que expuso las dificultades para acceder a una primera oportunidad laboral

Education First propone "inglés con propósito" y certificaciones profesionales para alinear el idioma con habilidades demandadas y cerrar brechas.

La falta de experiencia previa es el principal obstáculo: el 60,8% de empresas prefiere contratar con antecedentes laborales.

Solo el 43,3% de jóvenes argentinos tiene empleo, pese a que el 92,5% lo busca activamente, según Junior Achievement y ManpowerGroup.

El 92,5% de los jóvenes argentinos busca trabajo activamente, pero apenas el 43,3% tiene empleo, una proporción inferior al promedio regional de 49,3%.

Así lo revela un informe de Junior Achievement y ManpowerGroup, que encuestó a 871 jóvenes y 51 empresas en el país y expuso las dificultades para acceder a una primera oportunidad laboral.

Luis Guastini, director regional de ManpowerGroup para Argentina, Uruguay y Paraguay, advierte que las necesidades del mercado laboral están cambiando y que las habilidades que demandarán las empresas en el futuro no necesariamente serán las mismas que requieren hoy.

El 92,5% de los jóvenes busca trabajo en la Argentina, pero la falta de experiencia frena su ingreso

El principal obstáculo es la experiencia previa. El 60,8% de las empresas argentinas prefiere contratar jóvenes que ya hayan trabajado, mientras que apenas el 5,9% está ampliamente dispuesto a incorporar y capacitar a candidatos sin antecedentes laborales.

Esta exigencia genera una contradicción: quienes buscan su primer empleo necesitan demostrar una experiencia que todavía no tuvieron la oportunidad de adquirir.

Las dificultades también aparecen en la formación y los contactos. El 56,8% de los jóvenes precisa que el costo es la principal barrera para seguir capacitándose, mientras que el 60,8% de las empresas utiliza referidos para cubrir vacantes, frente a apenas el 36,4% de los postulantes.

Además, el 47,1% de las compañías reconoce problemas para encontrar candidatos con los conocimientos que necesita.

Capacitación, contactos y experiencia, las barreras que enfrentan los jóvenes para conseguir trabajo en Argentina

Pese a estos obstáculos, los jóvenes muestran una fuerte predisposición a mejorar sus posibilidades laborales. El 48,1% completó o está cursando alguna certificación y el 91,7% utiliza herramientas de inteligencia artificial.

Sin embargo, a nivel regional, solo alrededor de uno de cada cuatro jóvenes aplica estas tecnologías a tareas específicas como programación, análisis de datos o automatización.

Frente a este escenario, Junior Achievement y ManpowerGroup plantean la necesidad de impulsar pasantías pagas, programas de aprendizaje, proyectos con empresas y primeros empleos estructurados.

También proponen conectar las certificaciones con experiencias prácticas, portafolios y referencias que permitan demostrar capacidades más allá de la trayectoria laboral.

Para reducir la brecha, los organismos instan a las empresas a ampliar las oportunidades para quienes todavía no tienen experiencia y comenzar a valorar también su capacidad de aprender y adaptarse a las nuevas demandas del mercado.

Del inglés a la tecnología y los negocios: propuesta busca orientar a jóvenes profesionales

El mercado laboral actual exige profesionales versátiles, capaces de comunicarse con fluidez en entornos multiculturales y con competencias específicas desarrolladas desde sus primeros pasos académicos.

En respuesta a esta demanda y a lo planteado por el estudio de Manpower, la compañía global de educación Education First (EF) impulsa el concepto de inglés con propósito, una modalidad formativa donde el aprendizaje del idioma se alinea de forma directa con los intereses técnicos y las aspiraciones profesionales de cada estudiante.

Así surgen los Certificados de Habilidades Profesionales (Skills Certificates), una propuesta que permite a los estudiantes complementar el aprendizaje del idioma con el desarrollo de competencias vinculadas a distintas áreas profesionales y explorar sus intereses antes de dar el próximo paso en su formación.

"En la actualidad, ofrecer un curso de inglés convencional resulta insuficiente para las exigencias del mundo del trabajo y las expectativas de las nuevas generaciones", apunta Julieta Calvo, Country Product Manager de EF Argentina y Uruguay.

"Los jóvenes no buscan memorizar reglas gramaticales en un aula estandarizada, sino adquirir herramientas reales que impulsen su desarrollo personal. Por eso, el diferencial está en diseñar una experiencia a medida de cada estudiante, que responda de forma directa a sus necesidades, sus deseos personales y sus metas de futuro", añade.

Esta propuesta, ideada para adolescentes que buscan aprovechar el receso de verano argentino antes de tomar decisiones sobre su camino universitario, permite combinar la inmersión lingüística en destinos estratégicos como Dublín, Sídney, Nueva York o San Diego con materias aplicadas denominadas SPIN (Special Interest Courses).

Esta articulación posibilita que los estudiantes orientados a la tecnología, la ingeniería o el desarrollo de software ejerciten la comunicación técnica en inglés y las metodologías de resolución de problemas corporativos.

De manera idéntica, aquellos jóvenes con perfil emprendedor o vocación por los negocios pueden acceder a programas enfocados en gestión empresarial, inteligencia artificial y desarrollo de carrera, practicando la estructuración de planes de trabajo y la oratoria ante audiencias internacionales.

Por su parte, los perfiles volcados a la creatividad y la comunicación se forman en talleres de marketing digital, estudios de medios y escritura profesional, adquiriendo las herramientas lingüísticas indispensables para desempeñarse en un entorno globalizado.

"Cuando la experiencia educativa se personaliza y se conecta con el futuro profesional del alumno, el impacto en el aprendizaje es exponencial. Las investigaciones demuestran que la motivación es el verdadero acelerador del progreso lingüístico", resume Calvo.