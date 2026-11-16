La falta de previsibilidad, la productividad y la tecnología fueron los temas centrales del encuentro que organizó Unaje por sus 25 años

El encuentro enfocó en incorporar IA y construir organizaciones sostenibles, reafirmando el componente humano frente a los cambios tecnológicos.

Juan Guido Camaño, presidente de Unaje, destacó la dificultad de planificación a largo plazo por la falta de previsibilidad económica en Argentina.

Unaje celebró 25 años con Switchear, evento que reunió a empresarios argentinos para debatir desafíos de crecimiento, productividad e IA en el país.

La dificultad para planificar a largo plazo por falta de previsibilidad económica es uno de los principales obstáculos que afrontan las compañías argentinas, según coincidieron referentes de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE) durante la celebración de sus 25 años.

En una nueva edición de Switchear, un encuentro realizado en la Argentina que reunió a empresarios de distintas industrias y provincias para analizar los desafíos de hacer crecer una compañía en el país, Juan Guido Camaño, presidente de Unaje, enumeró los principales desafíos de las firmas argentinas.

La agenda incluyó debates sobre:

competitividad

inteligencia artificial

productividad

liderazgo, en un contexto en el que las empresas buscan adaptarse a los cambios económicos y tecnológicos.

A través de encuentros y espacios de intercambio, el evento pretende conectar a referentes de distintos sectores para compartir experiencias, generar oportunidades y promover el desarrollo de nuevas empresas.

"En estos 25 años nunca vivimos un contexto sostenidamente propicio para el desarrollo de negocios, con previsibilidad y reglas claras que nos permitan proyectar a futuro. Siempre fue tratar de ir ajustando, pivotando", sostuvo Camaño.

Inteligencia artificial, competitividad y liderazgo

En un contexto marcado por la necesidad de las empresas argentinas de mejorar su productividad, adaptarse a los cambios tecnológicos y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento, los empresarios debatieron sobre cómo sostener sus negocios, planificar inversiones y construir compañías capaces de competir en el largo plazo.

El encuentro giró alrededor de tres ejes: conciencia, competitividad y legado y, entre los temas principales, se debatió sobre:

incorporación de IA en las empresas

mejora de la productividad

importancia de construir organizaciones sostenibles en el tiempo

Camaño destacó que la transformación tecnológica no debe desplazar el componente humano de las organizaciones: "En un momento donde hay tantos cambios tecnológicos y pareciera que la IA viene a barrer con todo, nosotros reivindicamos la importancia de la persona", indicó.

La propuesta de UNAJE busca combinar la incorporación de nuevas herramientas con el desarrollo de equipos de trabajo y liderazgos capaces de adaptarse a los cambios.

Con el lema "Por más y mejores empresas", la organización busca fortalecer su red de empresarios, ampliar su alcance territorial y generar espacios de colaboración para impulsar la inversión, el empleo y el crecimiento del sector productivo argentino.

Con vistas a los próximos años, la organización planea sumar representantes de las provincias en las que todavía no tiene presencia. Actualmente, su comunidad alcanza a 14 jurisdicciones y también mantiene vínculos internacionales.