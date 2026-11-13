Un relevamiento entre profesionales revela que el 85% tiene ahorros para menos de seis meses. Solo el 25,2% ve solución en buscar otro empleo.

La transformación tecnológica y el avance de la inteligencia artificial están modificando las reglas de contratación en el sector privado argentino, generando un cuello de botella inédito para los perfiles con mayor recorrido. Lejos de funcionar como una garantía de estabilidad, la antigüedad y las jerarquías previas comienzan a percibirse como una barrera dentro del mercado laboral tradicional.

De acuerdo con una encuesta realizada por la iniciativa Ingreso Propio entre 333 profesionales (de los cuales el 52,6% tiene más de 50 años), el 91,5% considera que hoy resulta difícil o muy difícil conseguir un empleo a la altura de su experiencia.

Sin embargo, ese diagnóstico no se traduce en resignación, sino en un cambio de estrategia hacia la independencia económica.

El relevamiento señala que el 60,1% de los consultados planea armar un proyecto de ingreso propio en los próximos años, mientras que apenas el 25,2% considera que la solución pasa por salir a buscar otro trabajo en relación de dependencia.

Por qué los profesionales con trayectoria eligen emprender antes que buscar empleo

La reorientación hacia proyectos independientes responde tanto a la confianza en el propio saber hacer como a la necesidad de generar ingresos sin depender de extensos procesos de selección.

Según los datos de la consulta, el 70% de los participantes afirma que su experiencia laboral le servirá totalmente para generar un ingreso propio, porcentaje al que se suma otro 21,9% que estima que su recorrido le resultará útil al menos en parte.

"La experiencia no perdió valor, perdió canal. Hay profesionales con 20 o 30 años de carrera que siguen buscando dentro de las empresas algo que podrían construir por su cuenta. El desafío es transformar lo que saben en valor para otros", explica Mauro Liberman, ingeniero en sistemas, exdirector de operaciones para firmas del Fortune 500 e impulsor de Ingreso Propio.

La urgencia por monetizar esos conocimientos también está condicionada por la fragilidad del colchón financiero de los hogares. El informe expone que el 85% de los encuestados podría sostenerse menos de seis meses con sus ahorros, y más de la mitad (55,3%) cuenta con margen económico para menos de tres meses.

Cómo se transforma una carrera corporativa en un proyecto independiente sin saltar al vacío

Frente a un escenario con escaso margen para errores financieros, los especialistas en reconversión laboral recomiendan evitar decisiones abruptas y aplicar metodologías estructuradas antes de abandonar un puesto actual.

De este modo, quienes aún permanecen en relación de dependencia o atraviesan una transición laboral pueden construir un Mínimo Viable de Independencia (MVI) paso a paso, convirtiendo décadas de antecedentes en un currículum en un activo rentable de gestión propia.

Liberman -autor del libro Mínimo Viable de Independencia- sostiene que el paso hacia la autonomía requiere un enfoque gradual que permita validar una oferta comercial antes de asumir riesgos mayores.

Su propuesta plantea un esquema de trabajo de 90 días enfocado en identificar qué valor concreto puede aportar cada profesional, definir el público objetivo, delimitar qué problema resuelve y estructurar un modelo de cobro viable.