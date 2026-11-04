El gasto corporativo alcanzó los u$s176.800 millones, según Menlo Ventures. Salesforce busca que los agentes ejecuten tareas con autonomía y seguridad

Las empresas requieren gestionar la seguridad y gobernanza de la IA, que ejecuta tareas y toma decisiones autónomas.

Salesforce presentó una Infraestructura Confiable de IA Empresarial para supervisar sus operaciones, datos y costos.

La inversión corporativa en IA superará los u$s176.800 millones hasta 2026, impulsada por agentes autónomos que ejecutan tareas.

La inversión corporativa en IA crece a un ritmo mayor al que esperaban las propias empresas. De acuerdo con el venture capital, Menlo Ventures, el gasto en implementación de estas tecnologías llegó a u$s176.800 millones hasta septiembre de 2026, frente a los u$s33.000 millones registrados durante 2025.

Entre los factores que analizan este avance se encuentra la expansión de los agentes de IA y el uso intensivo de estas herramientas por parte de determinados equipos.

Este escenario también plantea nuevos desafíos organizacionales. A medida en que la IA deja de ser una herramienta de consulta y comienza a ejecutar tareas y tomar decisiones, hacen falta nuevos mecanismos que permitan supervisar sus acciones.

Salesforce presentó su Infraestructura Confiable de IA Empresarial, una arquitectura que busca facilitar la implementación de agentes autónomos sin descuidar la seguridad, la privacidad y el cumplimiento de las políticas internas.

Por qué crece el gasto empresarial en inteligencia artificial

El relevamiento de Menlo Ventures muestra que las empresas destinan más dinero a implementar IA de lo que habían previsto inicialmente. Uno de los principales impulsores de este crecimiento es la incorporación de agentes de IA en distintas tareas de negocio.

A diferencia de los chatbots tradicionales, estos sistemas pueden realizar varias acciones de manera consecutiva, interactuar con distintas herramientas y avanzar en la resolución de tareas sin necesitar una instrucción para cada paso.

La inversión corporativa en IA superará los u$s176.800 millones hasta 2026

Este funcionamiento también aumenta el consumo de tokens, las unidades de procesamiento que utilizan los modelos de IA para recibir y generar información. En OpenRouter, los agentes ya representan 80% de los tokens generados por las empresas, según el informe.

Sin embargo, el gasto no se distribuye de manera uniforme: una parte importante se concentra en un grupo reducido de usuarios que utilizan estas herramientas de forma intensiva.

Salesforce apuesta por una infraestructura para controlar los agentes de IA

Salesforce presentó –ante el crecimiento de estas herramientas– una nueva arquitectura para que las empresas puedan incorporar agentes de inteligencia artificial sin perder el control sobre sus operaciones y gastos corporativos.

La propuesta, denominada Infraestructura Confiable de IA Empresarial, busca reunir en un mismo sistema los datos, las aplicaciones y los permisos que necesitan estos agentes para trabajar dentro de una organización.

Según la compañía, muchas empresas todavía utilizan controles separados para cada modelo o asistente de IA. Esto dificulta supervisar sus actividades, controlar los costos y proteger la información.

Para resolverlo, Salesforce desarrolló seis capacidades que permiten administrar distintos aspectos del funcionamiento de la IA:

Contexto Confiable : permite que los agentes accedan a la información del negocio y de sus clientes

Autonomía Confiable: les permite planificar y realizar tareas de manera autónoma

Acción Confiable: conecta la IA con aplicaciones y herramientas para ejecutar operaciones

Gobernanza Confiable: controla la calidad de los datos y el cumplimiento de las políticas de la empresa

Seguridad Confiable : establece qué información puede consultar cada agente y qué acciones tiene permitido realizar

Modelos Confiables: permite elegir distintos modelos de IA según el costo y las necesidades de cada tarea

La arquitectura también incluye un Plano de Control de IA, una herramienta que permitirá a los equipos de tecnología supervisar, administrar y auditar los agentes que funcionan dentro de la empresa.

Una apuesta por integrar la IA en distintas plataformas

Otro de los puntos de la estrategia es que la infraestructura no quede limitada al ecosistema de Salesforce. La compañía busca que sus capacidades puedan utilizarse desde diferentes aplicaciones y experiencias de inteligencia artificial.

Para eso, trabaja con una arquitectura desacoplada que permite conectar sus herramientas mediante tecnologías como MCP, API, Skills y complementos. De esta manera, las empresas pueden integrar sus capacidades en entornos como:

Claude

Slack

Microsoft Teams

Agentforce

"La Empresa Agéntica no se definirá por el modelo que elija una compañía. Los modelos seguirán cambiando y la inteligencia estará cada vez más disponible en todas partes", analizó Rohan Kumar, presidente de Plataforma e Ingeniería de Salesforce.

Y agregó: "Lo que diferenciará a una empresa será el contexto confiable y propio que aporte a esa inteligencia y su capacidad para convertir ese contexto en acción de manera segura".

La apuesta refleja un cambio en las prioridades del mercado corporativo: a medida que aumenta el presupuesto destinado a IA, las empresas también necesitan herramientas para administrar su consumo, proteger sus datos y supervisar las tareas que delegan en agentes autónomos.