El banco precisó que se trata de una proyección sobre pérdidas brutas de empleo durante un ciclo de adopción de aproximadamente diez años

Actualmente, la automatización por IA ya reduce 10.000-15.000 empleos/mes en EE. UU., en software y consultoría.

El estudio prevé que la productividad crecerá un 15% por la IA, permitiendo reabsorber empleos desplazados.

Goldman Sachs estima que la IA podría desplazar hasta el 9% de los trabajadores en 10 años, unos 15 millones en EE. UU.

Goldman Sachs, una de las entidades financieras más emblemáticas del mundo, estimó que la adopción masiva de la inteligencia artificial podría desplazar temporalmente a hasta el 9% de los trabajadores en Estados Unidos y otras economías desarrolladas, lo que equivale a alrededor de 15 millones de personas en el caso estadounidense.

El banco precisó que se trata de una proyección sobre pérdidas brutas de empleo durante un ciclo de adopción de aproximadamente diez años, no de un pronóstico de desempleo estructural.

Goldman Sachs reveló cuántos trabajadores serán reemplazados por IA

El economista Joseph Briggs, codirector del equipo de economía global de Goldman Sachs Research, publicó una nota en la que revisó el impacto laboral de la IA.

Su escenario base supone que la tecnología elevará la productividad en 15% en Estados Unidos y otras economías avanzadas una vez completada su adopción.

A partir de datos históricos sobre cambios tecnológicos, Goldman concluyó que cada punto porcentual adicional de productividad derivado de la innovación eleva de manera acumulada la tasa de destrucción de puestos entre 0,5 y 0,6 puntos porcentuales en los dos años posteriores al shock.

Aplicado a un salto de productividad de 15%, el resultado es que hasta el 9% de los trabajadores podría quedar desplazado durante toda la transición.

Goldman Sachs calculó cuántos empleos podría destruir la inteligencia artificial en 10 años

Goldman distinguió entre trabajadores desplazados y desempleados. El 9% mide las pérdidas brutas de puestos: incluye a quienes pierden su trabajo y deben buscar otro, pero no implica que todas esas personas permanezcan sin empleo durante la década.

Algunos trabajadores encontrarán rápidamente una nueva posición, mientras que otros podrían salir de la fuerza laboral, jubilarse o reconvertirse. Por eso, el banco estimó que el efecto sobre la tasa de desempleo en cualquier año sería inferior a un punto porcentual, siempre que la transición se distribuya gradualmente en el tiempo.

Briggs comparó la magnitud del cambio con las transformaciones tecnológicas de fines de los años noventa y comienzos de los 2000. En aquel período, la expansión de internet y de la automatización también generó una reasignación importante de trabajadores hacia nuevas ocupaciones.

El economista sostuvo que, si la creación de nuevos empleos se acelerara apenas 5%, la economía tendría capacidad suficiente para reabsorber a los trabajadores desplazados por la automatización impulsada por la IA.

La clave, según Goldman, no es evitar el cambio tecnológico, sino asegurar que la economía siga creando puestos mientras se destruyen otros.

El informe también identificó que la IA ya está reduciendo entre 10.000 y 15.000 empleos por mes en el mercado laboral estadounidense. El impacto se concentra, por ahora, en sectores con mayor adopción de herramientas generativas, tales como:

Software

Consultoría de gestión

Diseño gráfico

Goldman también analizó 25 ocupaciones que enfrentaron disrupciones tecnológicas importantes en el pasado, como procesadores de fotografías, correctores y archivistas. En esos casos, el empleo cayó en promedio 25% luego de cinco años, con despidos y renuncias que superaron la reducción de las contrataciones.

El banco advirtió que el efecto de la IA sobre el empleo no será lineal. Cuando la economía está sana, la disrupción suele ser limitada porque las empresas reasignan trabajadores y el mercado absorbe los cambios; en una recesión, en cambio, las pérdidas de empleo pueden acelerarse.

La proyección de Goldman no es pesimista en términos macroeconómicos. El banco manifestó que la IA podrá aumentar la productividad agregada y el PIB en 15% al finalizar el ciclo de adopción, un salto que compensaría parte del costo transitorio en el empleo.