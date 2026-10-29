Un informe de WeWork revela que las firmas se comprometen con más espacios flexibles como componente central de su estrategia inmobiliaria corporativa

Buenos Aires lidera en LatAm con un 21% de crecimiento en espacios flexibles, reflejo de la demanda en el mercado local.

El informe de WeWork revela que el 81% de las compañías mantuvo o amplió su superficie, consolidando la tendencia híbrida.

Las empresas adoptan oficinas flexibles como estrategia central; el tamaño promedio de estos espacios creció 9,9% entre 2025-2026.

El trabajo flexible dejó de ser una moda pasajera entre las empresas, que cada vez invierten más en espacios que incentiven esta dinámica entre colaboradores.

Un informe de WeWork que compara el primer semestre de 2025 con el mismo período de 2026 concluyó que las empresas se comprometen con más espacios flexibles como un componente central de la estrategia inmobiliaria corporativa.

Entre las compañías presentes en ambos años, 81% mantuvo o amplió su superficie, y el tamaño promedio de los espacios creció 9,9%.

Este dato sobre las oficinas flexibles muestra hacia dónde va el trabajo híbrido

El crecimiento lo impulsaron sobre todo las pequeñas empresas, cuya superficie promedio subió 14,8%, sobre todo en las firmas de mayor tamaño en el segmento, las cuales vislumbraron un auge del 5,6% y las medianas se mantuvieron estables.

En este sentido, las compañías de 1.000 o más empleados concentran hoy cerca de 40% de los puestos de WeWork, frente a 30% antes de la pandemia.

La red también retiene mejor a sus clientes, ya que la proporción de empresas que se fueron bajó de 41% a 35%.

Informe de WeWork reveló cuánto crecieron los espacios de oficinas flexibles en empresas

Los contratos, en cambio, casi no cambiaron: los puestos por acuerdo subieron 3,8% y la duración 2%.

Las empresas no firman acuerdos mucho más grandes ni más largos, sino que suman asientos a medida que crecen sus equipos.

Buenos Aires, la segunda ciudad con mayor espacio de oficinas flexibles

Por ciudades, la superficie promedio creció en 14 de los 20 mercados principales. Londres lideró con 26%, seguida por Buenos Aires con 21% y París con 19%. En Latinoamérica también avanzaron Bogotá, con 16%, y Ciudad de México, con 13%.

Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para América Latina, sostuvo que "cifras como las de Buenos Aires y São Paulo, donde 87% de las empresas conserva o amplía su lugar, confirman que la flexibilidad dejó de ser una alternativa temporal".

El dato local se da en un mercado de oficinas en reacomodamiento. CBRE ubicó la vacancia de Clase A y A+ en Buenos Aires en 13,1% en el tercer trimestre, el nivel más bajo del ciclo, dado a que existe una demanda más selectiva, que prioriza edificios eficientes y bien ubicados.