El FAL funciona como una cuenta individual por empleador destinada a cubrir obligaciones vinculadas con la finalización de relaciones laborales

El FAL es un aporte obligatorio para indemnizaciones; MiPyMEs aportan 2.5% y otros empleadores 1%.

BBVA, Nación, Provincia y otros bancos compiten con bonificaciones de comisiones y beneficios para empresas.

Los principales bancos argentinos ya comenzaron a facilitar a las empresas la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la Ley de Modernización Laboral 27.802 y reglamentado por el Decreto 408/2026, con propuestas que combinan administración del fondo, incentivos comerciales y acompañamiento para la puesta en marcha.

Se trata de una herramienta de administración, inversión y acompañamiento profesional que permite a las compañías adaptarse al nuevo régimen y aportar porcentajes variables de fondos destinados al mercado de capitales.

¿Qué bancos facilitan propuesta para gestionar el FAL de las empresas?

Entre las entidades que ya lanzaron soluciones se encuentran:

BBVA lanzó una propuesta para la gestión del Fondo de Asistencia Laboral entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2026. La entidad ofrece una comisión de administración del 0% durante todo 2027 para empresas y pymes que elijan al banco para administrar su FAL

lanzó una propuesta para la gestión del Fondo de Asistencia Laboral entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2026. La entidad ofrece una comisión de administración del 0% durante todo 2027 para empresas y pymes que elijan al banco para administrar su FAL Banco Nación presentó una solución integral para empresas de todo el país, con reintegro de la comisión de administración hasta diciembre de 2027, bonificación de tasas por 90 días y beneficios para colaboradores. La entidad realizó jornadas para presentar los lineamientos del FAL a empresas clientes

presentó una solución integral para empresas de todo el país, con reintegro de la comisión de administración hasta diciembre de 2027, bonificación de tasas por 90 días y beneficios para colaboradores. La entidad realizó jornadas para presentar los lineamientos del FAL a empresas clientes Banco Provincia y Provincia Fondos pusieron a disposición de las empresas una propuesta integral para la constitución y administración de los fondos vinculados al FAL. La entidad también envió comunicaciones a clientes para acompañar la implementación del nuevo esquema obligatorio

y pusieron a disposición de las empresas una propuesta integral para la constitución y administración de los fondos vinculados al FAL. La entidad también envió comunicaciones a clientes para acompañar la implementación del nuevo esquema obligatorio ICBC Argentina lanzó una propuesta que reúne administración del fondo, alternativas de inversión y apoyo profesional. La implementación y el uso son 100% online a través de Multipay, con monitoreo de acumulación y evolución del fondo

lanzó una propuesta que reúne administración del fondo, alternativas de inversión y apoyo profesional. La implementación y el uso son 100% online a través de Multipay, con monitoreo de acumulación y evolución del fondo Banco Macro puso en marcha el FAL como herramienta de ahorro para contingencias laborales. El fondo puede constituirse en Macro tanto si la empresa paga sus sueldos a través de esa entidad como si no

Banco Ciudad, Santander y las entidades del Grupo Petersen también presentaron propuestas para captar empresas y pymes. El Grupo Petersen, integrado por los bancos Entre Ríos, Santa Fe, San Juan y Santa Cruz, ofrece bonificación del 100% de las comisiones durante 12 meses.

Otro de los más recientes en sumarse con su propia propuesta es Banco del Sol, que puso a disposición de las empresas una propuesta orientada a simplificar la operatoria y a brindarles mayor capacidad de planificación en la gestión del nuevo esquema.

En este caso, el FAL será administrado por Grupo SS S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, mientras que Banco del Sol será responsable de su colocación y distribución, facilitando el acceso a la solución y acompañando a las empresas durante el proceso de adhesión.

Las empresas que elijan a Banco del Sol para implementar el FAL podrán acceder a 12 meses de bonificación en la cuenta corriente, un beneficio de bienvenida de hasta $60.000 por cada empleado al que se le dé de alta el pago del sueldo en Banco del Sol y un 0% de comisión en gastos administrativos del fondo durante los primeros 6 meses.

"El FAL es un cambio que involucra a varias áreas de la empresa al mismo tiempo, y por eso es clave acompañarlas", sostuvo Gabriel Grasso, CCPO de Banco del Sol.

Qué es el FAL y la nueva competencia que surge para la banca

El FAL funciona como una cuenta individual por empleador destinada a cubrir obligaciones vinculadas con la finalización de relaciones laborales. Las MiPyMEs con certificado vigente aportarán el 2,5% de las remuneraciones y el resto de los empleadores privados, el 1%.

Ese aporte se descuenta de las contribuciones patronales a la seguridad social, por lo que no implica un costo adicional.

Antes de la entrada en vigencia, cada empresa debe elegir una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), abrir su cuenta y obtener un ID FAL, que luego deberá informar a ARCA. Las empresas que no lo hagan serán asignadas de oficio por la CNV a un vehículo que no eligieron.

Más allá del trámite, la implementación plantea a las empresas un desafío de gestión, ya que el FAL requiere coordinar a las áreas de Recursos Humanos, Finanzas, Legales y Tesorería, e integrar el nuevo aporte a la planificación financiera de la empresa. A esto se suma que los recursos acumulados recién podrán utilizarse una vez cumplidos seis meses de aportes.

Cómo funcionan los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) que entrarán en vigor desde diciembre de 2026. (Imagen creada con IA)

Los bancos compiten por la administración de los fondos con incentivos que incluyen bonificaciones de comisiones, reintegros, bonificaciones de tasas y beneficios para colaboradores. La estrategia busca captar empresas y pymes que deberán administrar recursos destinados al pago de indemnizaciones laborales.

BBVA ofrece una de las propuestas con mayores incentivos vinculados a la incorporación de nuevas nóminas salariales. Las compañías que incorporen nuevas nóminas netas durante el período de campaña podrán recibir el reintegro del 100% del aporte al FAL correspondiente a esos empleados.