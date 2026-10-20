Tras el reclamo de empresas y sindicatos, se dilata la puesta en marcha del fondo indemnizatorio de la Ley Bases: qué resta definir.

La implementación del nuevo esquema indemnizatorio derivado de la reforma laboral ingresó en un compás de espera. A través de una disposición oficial, el Gobierno nacional resolvió postergar la entrada en vigencia del Fondo de Aporte Laboral / Fondo de Cese Laboral (FAL), el instrumento previsto en la Ley Bases para sustituir de manera optativa el régimen tradicional de indemnizaciones por despido sin justa causa del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La decisión administrativa busca conceder un margen de tiempo adicional a las cámaras empresariales y a las organizaciones sindicales para consensuar la letra chica operativa del sistema. Si bien la reglamentación marco ya había sido fijada por el Poder Ejecutivo, el traspaso efectivo requería definiciones técnicas de fondo que todavía no fueron zanjadas en el ámbito de las negociaciones paritarias.

El mecanismo, inspirado originalmente en el modelo de la construcción (UOCRA), permite que los empleadores realicen un aporte mensual fijo sobre la nómina salarial hacia un fideicomiso o cuenta de capitalización, de modo tal que, ante una desvinculación laboral, el trabajador cobre su compensación directamente con cargo a dicho fondo acumulado, eliminando la contingencia del pago indemnizatorio único.

¿Cuáles son los puntos que traban la puesta en marcha del fondo indemnizatorio?

La demora responde a la necesidad de armonizar los costos operativos y la estructura financiera que administrará los recursos:

Alícuota y porcentaje de aporte: Empresas y gremios discuten cuál será el porcentaje mensual exacto a deducir sobre la remuneración bruta del trabajador y si dicho costo será asumido de manera exclusiva por la parte patronal o con esquemas compartidos.

Administración de los fondos: Resta definir el formato de los fideicomisos financieros o fondos comunes de inversión encargados de custodiar el dinero, garantizando rendimientos que impidan la depreciación inflacionaria del capital acumulado.

Adhesión voluntaria por convenio: La normativa estipula que el fondo no rige de forma automática ni generalizada, sino que debe ser expresamente incorporado y homologado en cada Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), lo que abrió discusiones sectoriales de diversa complejidad.

¿Cómo opera el régimen laboral mientras se prolonga la prórroga oficial?

Durante este período de transición, las relaciones de trabajo continúan bajo el paraguas normativo tradicional.

Hasta tanto entre formalmente en vigor el nuevo mecanismo y cada actividad cierre su propio acuerdo paritario, los despidos sin justa causa se seguirán liquidando bajo la fórmula clásica de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses.

En los despachos de la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Economía consideran prioritaria esta prórroga para evitar que la transición genere litigiosidad judicial por vacíos normativos o asimetrías de costos entre empresas de una misma actividad.