La fundadora de ARK Invest apoyó discutir los riesgos de la IA y pidió mayor atención sobre la ciberseguridad ante el avance de esta tecnología

Destaca la ciberseguridad como un reto clave y la importancia de debatir riesgos para anticipar problemas en la industria.

Wood se alinea con Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (xAI) y Dario Amodei (Anthropic) en la gestión de riesgos de la IA.

Cathie Wood de ARK Invest apoya moderar el desarrollo de IA y el debate sobre sus riesgos, aunque rechaza la extinción humana.

Cathie Wood, fundadora de ARK Invest, apoyó el llamado de los principales referentes de la IA a moderar el ritmo de desarrollo de los modelos, aunque rechazó las advertencias más extremas sobre una posible extinción de la humanidad.

La inversora consideró positivo que la industria discuta públicamente los riesgos de esta tecnología y destacó a la ciberseguridad como uno de los principales desafíos a futuro.

Wood realizó estas declaraciones luego de que Dario Amodei, CEO de Anthropic, pidiera desacelerar el avance de las capacidades de los modelos de IA. La propuesta recibió posteriormente el respaldo de Sam Altman, CEO de OpenAI, y Elon Musk, fundador de xAI.

La fundadora de ARK sostuvo que el debate abierto sobre los riesgos de la IA puede ayudar a la industria a anticipar problemas y desarrollar mecanismos de seguridad antes de que las capacidades de los sistemas sigan aumentando.

Wood vinculó su postura con su experiencia durante la burbuja tecnológica y de telecomunicaciones. En ese sentido, consideró que identificar los riesgos con anticipación permite comprender mejor el problema y actuar sobre él.

Sin embargo, rechazó las advertencias de investigadores que sostienen que la IA podría llegar a provocar la desaparición de la humanidad, una posibilidad que calificó de ridícula.

La fundadora de ARK Invest apoyó discutir los riesgos de la IA y pidió mayor atención sobre la ciberseguridad

Qué opinan otros líderes sobre el avance de la IA

El debate tomó fuerza en septiembre luego de que Dario Amodei, CEO de Anthropic, pidiera bajar el ritmo de desarrollo de los modelos de IA.

El empresario propuso que las principales compañías trabajen juntas para establecer estándares de seguridad y permitan controles independientes sobre sus sistemas.

Sam Altman, CEO de OpenAI, apoyó la idea de avanzar con mayor cuidado y señaló que la seguridad de la IA requiere una mayor coordinación entre empresas y gobiernos.

Elon Musk también respaldó el planteo de Amodei y se sumó a la iniciativa de tener más precauciones a medida que aumentan las capacidades de estos sistemas.

Sin embargo, no todos comparten esta postura. Algunas empresas y referentes europeos cuestionaron la idea de frenar el desarrollo, al considerar que podría afectar la competencia frente a los grandes desarrolladores estadounidenses.

De esta manera, el sector mantiene un debate abierto entre quienes ponen el foco en seguridad y control y quienes advierten que reducir el ritmo podría limitar la innovación.