La inscripción a los talleres virtuales y gratuitos de Capital Humano permanece abierta durante septiembre para jubilados y pensionados de toda Argentina

Los talleres buscan prevenir estafas virtuales a jubilados; 89% fue expuesto a intentos de fraude digital.

El Ministerio de Capital Humano ofrece cursos gratuitos para jubilados sobre tecnología y finanzas en septiembre.

Cursos gratuitos de tecnología y finanzas para jubilados están disponibles en septiembre a través de la plataforma Formando Capital Humano, del Ministerio de Capital Humano, con inscripción abierta y modalidad 100% virtual.

La oferta incluye capacitaciones sobre billeteras virtuales, inteligencia artificial generativa, uso seguro de celulares y economía familiar, entre otras temáticas diseñadas para que los adultos mayores operen con autonomía en el entorno digital.

La propuesta cobra relevancia en un contexto donde las estafas virtuales contra jubilados no dejan de crecer.

Según un relevamiento de la consultora BTR Consulting, el 89% de los adultos mayores estuvo expuesto a intentos de fraude digital y el 78% recibió pedidos sospechosos de datos personales. Con ese panorama, saber distinguir un enlace falso de uno legítimo o manejar una billetera de pago sin intermediarios dejó de ser opcional.

Qué cursos gratuitos ofrece Capital Humano para jubilados en septiembre

El catálogo de septiembre mantiene la estructura que el programa viene desarrollando desde su lanzamiento e incluye talleres asincrónicos, sin horarios fijos ni conocimientos previos requeridos:

Billeteras virtuales: guía práctica para realizar transferencias, pagar servicios y detectar fraudes en aplicaciones de pago digital

guía práctica para realizar transferencias, pagar servicios y detectar fraudes en aplicaciones de pago digital Economía familiar: herramientas para armar presupuestos mensuales y administrar los ingresos del hogar

herramientas para armar presupuestos mensuales y administrar los ingresos del hogar WhatsApp Business y Facebook para emprendedores: dos talleres complementarios para jubilados que tienen proyectos productivos y buscan darles visibilidad en internet

dos talleres complementarios para jubilados que tienen proyectos productivos y buscan darles visibilidad en internet Microsoft Word básico e intermedio: dos cursos que van desde las funciones iniciales del procesador de texto hasta formatos más avanzados

dos cursos que van desde las funciones iniciales del procesador de texto hasta formatos más avanzados Introducción a la Inteligencia Artificial Generativa: un primer acercamiento a asistentes virtuales y grandes modelos de lenguaje, con aplicaciones para consultas, entretenimiento y redacción de textos

un primer acercamiento a asistentes virtuales y grandes modelos de lenguaje, con aplicaciones para consultas, entretenimiento y redacción de textos Descubriendo el mundo digital a través del celular: configuración de seguridad, almacenamiento y funciones avanzadas de dispositivos móviles

configuración de seguridad, almacenamiento y funciones avanzadas de dispositivos móviles Introducción a la Lengua de Señas Argentina: formación inclusiva con las bases de la comunicación gestual

Todos los talleres son autogestionados: cada persona avanza a su propio ritmo y puede repetir lecciones cuantas veces necesite. Lo único que se requiere es un celular, tablet o computadora con conexión a internet.

Cómo inscribirse paso a paso en la plataforma Formando Capital Humano

El registro se completa en minutos desde la web oficial del Ministerio de Capital Humano, sin intermediarios ni gestores. El proceso es el siguiente:

Crear una cuenta en el sitio formando.capitalhumano.gob.ar , completando los datos básicos del usuario

, completando los datos básicos del usuario Cargar DNI, CUIL y un correo electrónico activo. El sistema valida automáticamente que el aspirante cumpla con el rango etario establecido

y un correo electrónico activo. El sistema valida automáticamente que el aspirante cumpla con el rango etario establecido Explorar la categoría "Adultos Mayores" y seleccionar el taller de interés para revisar contenidos y duración estimada

Confirmar la inscripción. El sistema envía por correo electrónico las credenciales para acceder al aula virtual

Guías digitales gratuitas para jubilados: qué material extra ofrece la plataforma

Además de los cursos con aula virtual, el portal mantiene habilitada una sección de descarga libre con guías prácticas en formato PDF.

Entre los materiales disponibles hay tutoriales de Home Banking, instructivos para generar claves PIN en cajeros automáticos, manuales de Google Maps y consejos de seguridad para prevenir accidentes domésticos.

Se trata de la misma plataforma que ANSES y el Ministerio de Capital Humano vienen impulsando desde comienzos de 2026, cuando habilitaron las primeras capacitaciones para adultos mayores con foco en inclusión digital.

Mes a mes, la oferta se fue actualizando: el agregado de inteligencia artificial generativa y de talleres sobre billeteras virtuales responde directamente a las necesidades que plantea un ecosistema financiero cada vez más digitalizado, donde incluso cobrar la jubilación o pagar un servicio requiere manejar herramientas que hace cinco años eran ajenas para buena parte de este segmento.