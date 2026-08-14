El empleo formal cayó 0,1% en mayo y acumula 337.365 puestos menos desde 2023. Qué sectores prevén contratar durante los próximos meses

Empresas anticipan una mejora en la contratación de personal para el 3er trimestre de 2026, pese a la caída actual.

El sector privado lidera la pérdida de 241.176 puestos desde nov. 2023; el monotributo, en cambio, sumó 160.573 trabajadores.

El empleo asalariado registrado cayó en 337.365 puestos desde noviembre de 2023, según datos de la Secretaría de Trabajo.

El empleo asalariado registrado volvió a caer en los últimos meses y acumuló una pérdida de 337.365 puestos desde noviembre de 2023, detalló la Secretaria de Trabajo.

Si bien el sector privado concentró la mayor parte del retroceso, las empresas anticipan una leve mejora en las contrataciones para los próximos meses.

Según entidad pública, en mayo el empleo asalariado registrado cayó 0,1% frente a abril, equivalente a 6.971 puestos menos.

La baja estuvo explicada principalmente por el sector privado, que perdió 9.059 empleos en el mes.

En contraste, el empleo público sumó 736 trabajadores y el trabajo en casas particulares incorporó otros 1.352 puestos.

El sector privado concentra la mayor parte del retroceso acumulado desde noviembre de 2023, con 241.176 empleos menos.

Cómo le fue al sector público

Según el informe, el sector público redujo su dotación en 79.865 trabajadores.

El monotributo, en cambio, mostró una evolución diferente y sumó 160.573 trabajadores durante el período.

En la comparación interanual, el empleo asalariado registrado cayó 1,5%, cifra que representa unos 148.500 trabajadores menos frente a mayo de 2025.

La mayor parte de esta reducción correspondió al sector privado, que perdió 137.500 puestos, un descenso de 2,2%.

El empleo público, por su parte, cayó 0,5%, con 17.500 trabajadores menos.

Qué pasó con el trabajo independiente

El empleo independiente tuvo un comportamiento diferente al registrar un aumento interanual de 1,4%, equivalente a 38.800 personas más, durante mayo.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el monotributo, que incorporó 42.700 trabajadores en el último año, una suba de 2%. Los monotributistas sociales también aumentaron 1,3%, con unas 3.000 personas adicionales.

Los autónomos fueron la excepción: su cantidad cayó 1,7% interanual, cifra que representa unos 6.800 trabajadores menos.

Sin embargo, en la comparación mensual, el empleo independiente cayó 0,2%. La reducción estuvo explicada por una baja de 0,8% en los autónomos y de 2% en los monotributistas sociales, mientras que el monotributo aumentó 0,1%.

Por otro lado, la evolución fue dispar entre las distintas actividades económicas. En mayo, los sectores que registraron crecimiento mensual fueron:

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 0,7%

Explotación de minas y canteras: 0,3%

Actividades inmobiliarias, empresariales, Servicios sociales y de salud y Suministro de electricidad, gas y agua: 0,1%.

"Las caídas observadas en los últimos dos meses representan una continuidad del proceso de destrucción del empleo asalariado privado", indicó la Secretaría de Trabajo.

Qué planes tienen las empresas para los próximos meses

De cara al tercer trimestre de 2026, las empresas argentinas mantienen una expectativa positiva respecto de sus planes de contratación, aunque con diferencias marcadas según la actividad y la región.

El relevamiento de ManpowerGroup muestra que algunos sectores proyectan ampliar sus equipos durante los próximos meses. Entre las actividades con mejores perspectivas aparece:

Servicios Públicos

Recursos Naturales

Tecnología

Servicios de TI

A nivel regional, el Noroeste Argentino (NOA) concentra las mejores perspectivas, con una expectativa de contratación del 17%, seguido por Patagonia, con 14%. En cambio, la región Pampeana presenta un indicador negativo de -2%, lo que anticipa un escenario más cauteloso para la incorporación de personal.

El escenario también muestra oportunidades vinculadas a sectores que hasta ahora mostraron una evolución más débil del empleo, como por ejemplo, la industria manufacturera y la construcción.

En este contexto, el mercado laboral enfrenta un escenario mixto: mientras el empleo registrado continúa en descenso, las empresas comienzan a mostrar señales de mayor disposición a contratar.

La evolución de estos planes será clave para determinar si las expectativas positivas pueden traducirse en nuevos puestos de trabajo durante la segunda mitad de 2026.