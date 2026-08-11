Fundación YPF ofrece cursos de IA, Excel, Power BI, programación y ciberseguridad, con formatos cortos y trayectos de 3 meses para sumar habilidades tech

La inscripción a los trayectos "EnergIA Digital" cierra el 12 de agosto; la oferta de LAB Digital es autoasistida sin cupos.

Las capacitaciones buscan cubrir la alta demanda de talentos tech en Argentina, donde empresas tienen dificultades para hallar perfiles.

Fundación YPF ofrece cursos gratuitos y virtuales de IA, programación, ciberseguridad y más, desde opciones cortas a trayectos de 3 meses.

Fundación YPF abrió la inscripción a una nueva tanda de cursos 100% gratuitos y virtuales para aprender inteligencia artificial, programación, ciberseguridad, Excel y Power BI, con opciones que van desde capacitaciones de pocas horas hasta trayectos de tres meses pensados para insertarse en el mercado laboral tech.

La propuesta llega en un momento en el que las empresas argentinas no logran cubrir sus vacantes tecnológicas. Según el informe Talent Trends 2026 de Michael Page, casi la mitad de las compañías del país tiene dificultades para encontrar candidatos con las competencias que necesita, y ya un 20% prioriza las habilidades por encima del título universitario.

En la misma línea, un relevamiento de Experis ubicó a la alfabetización en IA como la competencia técnica más demandada, mencionada por el 84% de los empleadores.

Qué cursos gratuitos ofrece la Fundación YPF

Dentro del programa LAB Digital, la fundación dicta cursos cortos y autoasistidos, sin cupos ni fechas límite, que se pueden empezar en cualquier momento. Al finalizar, entregan una constancia de cursada.

Las opciones disponibles son:

Ciberseguridad: nociones de protección de sistemas, redes y datos. Dura unas 3 horas.

nociones de protección de sistemas, redes y datos. Dura unas Excel: manejo de datos, gráficos dinámicos y fórmulas. Dura unas 5 horas.

manejo de datos, gráficos dinámicos y fórmulas. Dura unas Inteligencia artificial, uso práctico de prompts: cómo crear instrucciones y aplicar modelos de IA al trabajo diario. Dura unas 20 horas.

cómo crear instrucciones y aplicar modelos de IA al trabajo diario. Dura unas Introducción a la inteligencia artificial: conceptos básicos, aplicaciones y desafíos de la tecnología. Dura unas 3 horas.

conceptos básicos, aplicaciones y desafíos de la tecnología. Dura unas Introducción a Power BI: creación de reportes y dashboards interactivos. Dura unas 5 horas.

A esto se suma una línea de Formación Técnica orientada al sector energético, con cursos de automatización, energías renovables, instalaciones eléctricas e instrumentación industrial, también gratuitos y online.

Los trayectos de tres meses de EnergIA Digital

Para quienes buscan una formación más profunda, la fundación tiene el programa EnergIA Digital, con cursos dictados por docentes, clases sincrónicas, tutorías y una duración aproximada de tres meses. Está destinado a mayores de 18 años de localidades de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Mendoza.

Los seis trayectos disponibles son:

Data Analytics + IA: Excel, bases de datos, SQL, Power BI y herramientas de IA aplicadas al análisis de información

Excel, bases de datos, SQL, Power BI y herramientas de IA aplicadas al análisis de información Data Science + IA: Python, Machine Learning, IA generativa y modelos de lenguaje

Python, Machine Learning, IA generativa y modelos de lenguaje Programación Backend + IA: desarrollo de APIs, bases de datos y seguridad con Node.js y SQL

desarrollo de APIs, bases de datos y seguridad con Node.js y SQL Programación Frontend + IA: desarrollo web con HTML, CSS y JavaScript

desarrollo web con HTML, CSS y JavaScript Ciberseguridad + IA: identificación de amenazas, gestión de vulnerabilidades y ethical hacking

identificación de amenazas, gestión de vulnerabilidades y ethical hacking Project Management + IA: metodologías ágiles y gestión de proyectos con apoyo de IA

Cómo inscribirse en las capacitaciones de Fundación YPF

Para inscribirse en cualquiera de las capacitaciones, hay que ingresar a la plataforma de Formación Digital de Fundación YPF y seguir estos pasos:

Elegir el curso dentro de la oferta disponible

Hacer clic en "Inscribite" o "Solicitar vacante", según corresponda

Crear una cuenta o ingresar con un usuario existente

Completar el registro con el DNI y los datos personales solicitados. La plataforma envía un código de validación al correo electrónico

Empezar la cursada una vez confirmada la inscripción

En los cursos autoasistidos de LAB Digital no hay cupos, así que la matrícula queda abierta en todo momento. Por su parte, los trayectos de EnergIA Digital y algunas propuestas de Formación Técnica tienen fechas de inscripción y vacantes limitadas según la localidad y el curso elegido.

Todas las capacitaciones son gratuitas y, al aprobarlas, permiten descargar un certificado desde la misma plataforma.