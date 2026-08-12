Un falso empleo contacta por WhatsApp y simula un esquema legítimo, afectando víctimas con falsas transferencias e ingresos mientras las denuncias crecen

Expertos aconsejan ignorar ofertas no solicitadas con promesas de altos ingresos, nunca realizar depósitos y verificar vacantes en sitios oficiales.

Los estafadores suplantan marcas como Mercado Libre para ganar confianza, realizando pagos iniciales mínimos que actúan como anzuelo para el fraude.

El task scam es una estafa laboral que utiliza ofertas falsas de empleo remoto en WhatsApp para robar dinero mediante depósitos por tareas inexistentes.

El task scam es una nueva modalidad de estafa que crece en Argentina. Delincuentes crean una falsa oferta de trabajo remoto, contacta por WhatsApp, promete pagos por tareas simples como dar "me gusta" o seguir cuentas y termina exigiendo depósitos de dinero que la víctima nunca recupera.

El contacto suele llegar de un número desconocido, muchas veces con prefijo internacional. El supuesto reclutador asegura representar a una empresa reconocida y ofrece un trabajo con horarios flexibles y ganancias muy por encima de las de un empleo convencional.

Cómo funciona el task scam paso a paso

El task scam sigue un patrón que especialistas en ciberseguridad describen con claridad. Primero, el usuario recibe la oferta laboral por WhatsApp o Telegram. Después, le asignan tareas mínimas como reseñar productos, ver videos o calificar aplicaciones.

Tras completar esas primeras actividades, la persona cobra pequeñas sumas que generan confianza. Ese primer pago funciona como anzuelo: convence a la víctima de que el empleo es real.

El siguiente paso es la trampa. Le ofrecen tareas "premium" con mejores ganancias, pero para desbloquearlas piden un depósito o una inversión. Una vez hecho el pago, aparecen nuevas cuotas, comisiones o verificaciones. Al final, la víctima pierde el acceso al grupo y al dinero transferido.

Por qué usan nombres de empresas como Mercado Libre

Los estafadores recurren a marcas reconocidas para transmitir confianza y simular un proceso de contratación legítimo. En Argentina, México y otros países de la región circularon casos que usaron el nombre de Mercado Libre, además de compañías de logística, comercio electrónico y tecnología.

Una investigación de ESET Latinoamérica identificó, además, una campaña de correos y portales falsos que suplantan la identidad visual de L'Oréal, Coca-Cola, Red Bull y Adidas para robar datos personales bajo la excusa de un proceso de selección.

Mercado Libre aclaró: "Sus búsquedas laborales solo se publican en canales oficiales y nunca pide pagos, contraseñas ni datos financieros para avanzar en una postulación".

Cuánto crecieron las estafas virtuales en Argentina

En Argentina, el fenómeno de fondo es el mismo que describe el task scam: el uso de WhatsApp como puerta de entrada para el fraude digital.

Según la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes de la Ciudad de Buenos Aires, en el primer semestre de 2026 se recibieron casi 1.300 denuncias por ciberfraudes, un promedio de más de 200 casos por mes.

La cifra confirma una tendencia sostenida: de 38 denuncias en 2020, el organismo pasó a unas 1.700 en 2024 y superó las 2.400 en 2025. Entre las modalidades más frecuentes figuran el robo de cuentas de WhatsApp, los fraudes en billeteras virtuales y las falsas ofertas y promociones online, la misma familia a la que pertenece el task scam.

La Ciudad implementó un protocolo que permite congelar cuentas sospechosas dentro de las primeras 24 horas de la denuncia, siempre que el monto defraudado sea igual o superior a $3 millones. Gracias a ese mecanismo se recuperaron más de $322 millones.

Cómo evitar caer en esta estafa laboral

Los expertos recomiendan desconfiar de cualquier oferta que llegue por sorpresa, prometa ingresos elevados por tareas mínimas o exija respuesta inmediata por "cupos limitados". Las señales de alerta más comunes incluyen:

Contacto desde un número desconocido o internacional

Incorporación inmediata sin entrevista

Pedido de descargar aplicaciones o ingresar a plataformas desconocidas

Solicitud de depósitos para liberar pagos o comisiones

Ante cualquier mensaje que invoque el nombre de una empresa conocida, la recomendación es verificar la vacante directamente en el sitio oficial de la compañía o en sus canales de contratación autorizados, nunca a través del link enviado por WhatsApp.

Nunca hay que compartir datos bancarios, contraseñas ni códigos de verificación, y ante la sospecha de fraude conviene bloquear el número y denunciarlo.