La empresa decidió excluir a Polkadot (DOT) y Avalanche (AVAX), dos proyectos que fueron protagonistas del ciclo alcista de 2021

Japón avanza para legalizar los ETF de criptomonedas y reducirá la tributación de ganancias cripto del 55% al 20%.

Hyperliquid y Stellar reflejan el giro del mercado hacia DEX de derivados y pagos, desplazando a criptos con caídas del 95-98%.

Bitwise rebalancea su cripto ETF insignia, excluyendo Polkadot y Avalanche, para incluir Hyperliquid y Stellar.

Bitwise, una de las principales gestoras de activos, realizó un nuevo rebalanceo de su fondo cotizado en bolsa (ETF) insignia, el 10 Crypto Index (BITW).

La empresa decidió excluir a Polkadot (DOT) y Avalanche (AVAX), dos proyectos que fueron protagonistas del ciclo alcista de 2021, pero que hoy perdieron relevancia en capitalización de mercado.

En su lugar, ingresaron Hyperliquid (HYPE) y Stellar (XLM), como parte del giro del mercado hacia exchanges descentralizados de derivados y las soluciones de pagos transfronterizos.

ETF compuesto de criptomonedas de Bitwise: Hyperliquid y Stellar desplazan a Polkadot y Avalanche

El rebalanceo de julio de 2026 dejó a Hyperliquid con un peso de 0,93% y a Stellar con 0,38% dentro del fondo.