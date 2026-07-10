La empresa decidió excluir a Polkadot (DOT) y Avalanche (AVAX), dos proyectos que fueron protagonistas del ciclo alcista de 2021
10.07.2026 • 16:45hs • mundo cripto
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Bitwise mueve fichas en su ETF combinado cripto: qué hay detrás de la salida de Polkadot y Avalanche
Bitwise, una de las principales gestoras de activos, realizó un nuevo rebalanceo de su fondo cotizado en bolsa (ETF) insignia, el 10 Crypto Index (BITW).
La empresa decidió excluir a Polkadot (DOT) y Avalanche (AVAX), dos proyectos que fueron protagonistas del ciclo alcista de 2021, pero que hoy perdieron relevancia en capitalización de mercado.
En su lugar, ingresaron Hyperliquid (HYPE) y Stellar (XLM), como parte del giro del mercado hacia exchanges descentralizados de derivados y las soluciones de pagos transfronterizos.
ETF compuesto de criptomonedas de Bitwise: Hyperliquid y Stellar desplazan a Polkadot y Avalanche
El rebalanceo de julio de 2026 dejó a Hyperliquid con un peso de 0,93% y a Stellar con 0,38% dentro del fondo.