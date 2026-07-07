Cómo la flexibilidad horaria y el acompañamiento a empleados mejoran el clima laboral y el compromiso durante competencias deportivas

El 44% de empresas usa flexibilidad para capitalizar el Mundial, reteniendo talento y fortaleciendo la marca empleadora, ante la rigidez del 56%.

Además, el 47% de los profesionales argentinos reporta mejora en el clima laboral; el ausentismo por partidos del Mundial es mínimo.

Un informe de Bumeran desmiente caída de productividad laboral en Argentina: el 95% se siente igual o más productivo en el Mundial de fútbol.

La convivencia de la cultura corporativa con las pasiones populares ingresa en un periodo de análisis estratégico para los departamentos de Capital Humano. Tradicionalmente, la llegada de un Mundial de fútbol despertaba alarmas en las gerencias ante el temor de un desplome generalizado en las métricas de rendimiento y un ausentismo masivo en las oficinas. Sin embargo, los datos duros derriban este sesgo histórico.

De acuerdo con el último informe regional "Productividad en tiempos de Mundial" elaborado por Bumeran, el 95% de las personas trabajadoras de Argentina afirma sentirse igual o más productiva durante el transcurso del torneo.

El dato es contundente: un 80% asegura sostener idéntico nivel de eficiencia que siempre y un 15% manifiesta sentirse incluso más motivado bajo este escenario, dejando apenas un marginal 5% de rezago operativo.

La investigación expone que el campeonato opera como un dinamizador de las relaciones interpersonales internas.

El 47% de los profesionales argentinos encuestados destaca que durante la época del Mundial mejora de forma notable el clima laboral dentro de sus organizaciones. En paralelo, un 36% sostiene que la rutina no experimenta variaciones, un 14% supedita el humor de los pasillos al resultado matemático de la Scaloneta en la cancha y solo un ínfimo 3% reporta un impacto negativo en la convivencia de la oficina.

Fuente: Bumeran

Qué hacen los empleados cuando hay partido en horario laboral

La radiografía sobre el comportamiento de los empleados cuando se disputa un encuentro clave en plena jornada de trabajo desmitifica las sospechas de abandono de tareas. Frente a la opción de desentenderse de sus obligaciones, la abrumadora mayoría de los argentinos opta por esquemas de honestidad o compromiso corporativo:

Trabajo continuo: El 56% de las personas trabajadoras continúa realizando sus labores de manera totalmente normal

Monitoreo de reojo: Un 26% admite que sigue las alternativas del partido "de reojo" en una segunda pantalla mientras completa sus asignaciones diarias

Vía de autorización: El 13% solicita permiso formal a sus superiores para poder pausar y mirar la transmisión oficial

Cese temporal: Solo el 5% reconoce que interrumpe por completo la actividad laboral durante los 90 minutos de juego

Fuente: Bumeran

Este compromiso con la continuidad del negocio se refleja en el bajísimo nivel de ausentismo especulativo: el 89% de los argentinos asegura que jamás faltaría a su puesto laboral por un partido del Mundial, un 10% evaluaría hacerlo únicamente ante una instancia de extrema relevancia institucional y solo el 1% declara que se ausentaría para ver la totalidad del fixture.

El escenario más extremo se plantea ante una hipotética final en día de semana: el 62% afirma que trabajaría como siempre, el 35% pediría ver el partido en la empresa de forma conjunta, mientras que las conductas transgresoras se mantienen en márgenes mínimos, registrando un 2% que fingiría una enfermedad y un marginal 1% que preferiría presentar la renuncia antes que perderse el encuentro.

En declaraciones a las que accedió iProUP, Federico Barni, CEO de Bumeran, explica que "los datos derriban el mito de que el Mundial impacta negativamente en la productividad. Lo que cambia no es el rendimiento, sino la conversación", y añade que la ilusión compartida es una gran oportunidad para humanizar los equipos y fortalecer la cultura interna.

"Los talentos rinden mejor cuando sienten que forman parte de una comunidad", valora.

La encrucijada corporativa: rigidez versus flexibilidad estratégica

A pesar de los beneficios comprobados en la motivación y el clima de trabajo, la respuesta formal de las corporaciones exhibe una marcada polarización en la City.

El 56% de las organizaciones locales no tiene proyectado implementar políticas o acciones específicas vinculadas al evento, forzando a los equipos a mantener una rutina estricta.

En estos entornos rígidos, el 83% de los empleados optará por seguir trabajando con normalidad, un 16% buscará vías informales para enterarse de los goles y un 1% decidirá dar un paso al costado de sus puestos corporativos.

Por el contrario, el 44% de las empresas que sí desplegarán estrategias de flexibilidad laboral busca capitalizar el torneo como una herramienta orgánica de retención de talento y construcción de marca empleadora. Dentro de este ecosistema de firmas adaptativas, el 70% planea transmitir los partidos en la oficina para verlos de manera conjunta.

Fuente: Bumeran

Como complemento de estas dinámicas internas, el 30% ofrecerá flexibilidad horaria para ingresar más tarde o retirarse antes de la planta, un 26% otorgará la posibilidad de realizar jornadas de home office durante los días que juegue la selección y un 4% optará por turnos rotativos o jornadas comprimidas.

Esta adopción de modalidades flexibles representa una clara oportunidad para estructurar proyectos corporativos de vanguardia, abriendo nuevas oportunidades de negocios en infraestructura digital y metodologías ágiles de gestión que ya transforman los esquemas tradicionales de la plaza.

Aunque el 49% de los directivos de Recursos Humanos detecta un incremento de ausencias puntuales durante los encuentros clave y el 73% aplica sanciones formales ante faltas injustificadas, la preocupación real por una caída en el rendimiento final alcanza a apenas el 32% de los especialistas.

La maduración de las plataformas colaborativas y el enfoque de cumplimiento por objetivos demuestran ser el escudo más eficiente para que las corporaciones celebren los goles sin descuidar sus balances de fin de año, sirviendo como un claro antecedente de los proyectos tecnológicos desarrollados por emprendedores argentinos para el management moderno.