La firma anunció nuevas herramientas en Gemini, como los Business Notebooks, diseñadas para ayudar a emprendedores a organizar y hacer crecer su negocio

La IA ofrece alertas proactivas, respuestas personalizadas a reseñas y análisis de métricas para aliviar la carga de gestión.

Gemini integra Business Notebooks y conexión con el Perfil de Negocio, organizando información y chats en un solo lugar.

Google lanza nuevas funciones de Gemini para potenciar a pequeñas empresas y emprendedores globalmente este mes.

Las pequeñas empresas y los emprendedores son el verdadero motor de la economía global, pero suelen cumplir múltiples roles al mismo tiempo.

Muchas veces, un mismo dueño de negocio actúa como director ejecutivo, responsable de marketing y equipo de atención al cliente, todo antes del mediodía.

Frente a ese desafío, Google anunció nuevas funciones en Gemini pensadas específicamente para propietarios de negocios de todo el mundo.

El anuncio estuvo a cargo de Vishnu Sivaji, director sénior de la aplicación Gemini, durante el evento Google for Brazil.

La compañía destacó que estas actualizaciones convierten a Gemini en un socio portátil con conocimiento profundo del negocio del usuario.

El objetivo es que la inteligencia artificial funcione como una extensión real del equipo, sin perder de vista la voz y el contexto de cada marca.

Business Notebooks: un espacio centralizado para organizar el negocio

Para ofrecer a los propietarios un espacio centralizado, Google presentó los Business Notebooks o cuadernos de negocios.

Estos cuadernos permiten organizar chats, fuentes, el Perfil de Negocio de Google y el sitio web de la empresa en un mismo lugar.

Gemini puede consultar toda esa información para retomar las conversaciones exactamente donde el usuario las dejó.

El valor central de esta base de conocimiento reside en que se construye a partir del contexto particular de cada negocio.

Con esa base, los emprendedores pueden analizar tendencias de mercado, generar contenido acorde a su marca e idear nuevos proyectos a partir de las opiniones de sus clientes.

Cada cuaderno lleva el mismo nombre que el negocio registrado en el Perfil de Negocio y aparece en la barra lateral de la aplicación.

Alertas proactivas y recomendaciones personalizadas al abrir la app

Los Business Notebooks también muestran de forma proactiva información clave apenas se abren.

Entre las alertas proactivas se destacan preguntas de clientes sin responder u horarios de vacaciones que todavía no fueron configurados.

El sistema también ofrece recomendaciones personalizadas para descubrir oportunidades de mercado y optimizar decisiones diarias, como precios o posicionamiento de productos.

La función de ejecución optimizada permite pasar rápidamente de una idea a una acción concreta, como el desarrollo de campañas promocionales.

Los usuarios también pueden analizar sus métricas de rendimiento sin salir de la conversación con Gemini.

Estas novedades se apoyan en las capacidades de inteligencia artificial que Google ya había anunciado en mayo para pequeñas empresas.

Cómo conectar el Perfil de Negocio de Google con Gemini

Google también habilitó la posibilidad de conectar el Perfil de Negocio de Google directamente con Gemini con un solo toque.

El Perfil de Negocio funciona como el escaparate digital de una empresa en el Buscador y en Google Maps.

Esa herramienta ayuda a generar credibilidad a través de reseñas de clientes y a convertir búsquedas online en acciones concretas, como reservas o ventas.

Una vez conectado, Gemini accede al contexto real del negocio: reseñas, preguntas de clientes y datos de rendimiento.

Con ese contexto, la aplicación puede ofrecer recomendaciones y contenido relevante, además de encargarse de tareas que antes demandaban mucho tiempo.

Para activar la integración, el usuario debe iniciar sesión con la misma cuenta que utiliza en su Perfil de Negocio y tener habilitada la opción de guardar actividad.

Qué tareas puede resolver Gemini con el Perfil de Negocio conectado

Con el Perfil de Negocio conectado, los propietarios pueden preguntarle a Gemini "¿cómo le fue a mi negocio este mes?" y recibir un análisis de impresiones de búsqueda, solicitudes de indicaciones y datos de llamadas.

La aplicación también permite pedir ayuda para responder reseñas, generando respuestas personalizadas con el tono de la marca y referencias a los comentarios específicos del cliente.

Otra función habilita actualizar el horario de atención, publicar novedades de temporada o identificar información faltante en el perfil.

Todas las respuestas que Gemini redacta para reseñas se publican bajo el nombre del negocio, por lo que conviene revisarlas antes de confirmarlas.

Para conectar el Perfil de Negocio, el usuario debe ser propietario o administrador de un único perfil verificado en Google.

Estas funciones buscan aliviar la carga de emprendedores que no cuentan con un equipo de marketing dedicado para gestionar reseñas, horarios y métricas.

Cuándo y dónde estarán disponibles las nuevas funciones de Gemini

La integración del Perfil de Negocio de Google y los Business Notebooks comenzará a implementarse a nivel mundial durante este mes.

El despliegue excluye, por el momento, al Espacio Económico Europeo y al Reino Unido.

Según datos de la compañía, la aplicación Gemini superó los 750 millones de usuarios activos mensuales a comienzos de este año.

Ese crecimiento explica por qué Google eligió profundizar la presencia de Gemini en las tareas cotidianas de administración de un negocio.

La compañía adelantó además que se vienen ofertas especiales de Workspace y Gemini pensadas para propietarios de pequeñas empresas.

Mientras tanto, los usuarios ya pueden abrir la aplicación para conectar su Perfil de Negocio y empezar a utilizar los Business Notebooks disponibles.