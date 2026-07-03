La firma permite que cualquier persona pueda adquirir conocimientos técnicos, prepararse para certificaciones oficiales y formar un perfil con alta demanda

Esta formación de Microsoft prepara para perfiles muy demandados en Argentina, como Analista de Datos e Ingeniero de IA.

La plataforma Microsoft Learn capacita en desarrollo de software, análisis de datos, cloud, seguridad e IA, sin experiencia previa.

Microsoft ofrece 6 cursos gratuitos online en Argentina con certificación oficial y salida laboral en sectores de alta demanda.

Microsoft, una de las empresas de software más grandes del mundo, ofrece en la Argentina cursos clave con certificación oficial y salida laboral inmediata en sectores de alta demanda.

La compañía reforzó su apuesta por la formación gratuita con Microsoft Learn, una plataforma que ofrece cursos y rutas de aprendizaje orientadas a las habilidades más demandadas por las organizaciones de todo el mundo.

La iniciativa, disponible de manera online y en español, permite que cualquier persona pueda adquirir conocimientos técnicos, prepararse para certificaciones oficiales y avanzar hacia perfiles con alta demanda, sin necesidad de contar con experiencia previa.

Cursos con salida laboral: 6 capacitaciones gratuitas que ofrece Microsoft

Entre los programas más destacados de la plataforma, se encuentran algunos ligados a áreas clave como: desarrollo de software, análisis de datos, administración de entornos cloud, arquitectura de soluciones, seguridad digital e inteligencia artificial (IA) aplicada.

Desarrollo de software

El primero de ellos es el curso de Desarrollador, el cual capacita en diseño, construcción y pruebas de aplicaciones y sistemas informáticos.

Los egresados pueden insertarse en empresas de software, fintechs y startups tecnológicas, donde la demanda de programadores sigue siendo superior a la oferta.

Análisis de datos

La ruta de Analista de datos enseña a diseñar y construir modelos de datos que impulsan decisiones empresariales.

En Argentina, el analista de datos es uno de los perfiles más buscados por bancos, aseguradoras y firmas de eCommerce.

Administración de entornos cloud

El curso de Administrador de Azure, que se puede encontrar en la ruta Azure Fundamentals (AZ-900), aborda la implementación y supervisión de soluciones en la nube.

La migración de empresas argentinas hacia entornos híbridos y cloud convierte a este perfil en uno de los más cotizados.

Arquitectura de soluciones

La formación de Arquitecto de soluciones prepara para integrar y optimizar tecnologías en organizaciones.

Esta posición es clave en consultoras y grandes corporaciones que buscan eficiencia en innovación y en escalabilidad.

Seguridad digital

El curso de Ingeniería de seguridad se centra en controles de seguridad, administración de accesos y protección de datos en entornos híbridos.

La ciberseguridad se volvió uno de los sectores con mayor crecimiento en Argentina, impulsado por la ola de ataques cibernéticos cada vez más sofisticados.

Inteligencia artificial aplicada

La ruta de Fundamentos de Inteligencia Artificial en Azure (AI-900) introduce conceptos de inteligencia artificial y agentes generativos, una de las tendencias más novedosas del mercado laboral.

En 2026, la IA aplicada a procesos de negocio, marketing y finanzas es uno de los motores de empleabilidad más fuertes en el país.