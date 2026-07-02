La iniciativa ofrece herramientas para desarrollar un negocio, mejorar la gestión y acceder a conocimientos sobre finanzas y comercialización

Ofrece herramientas de gestión, finanzas y estrategia comercial; los cupos son limitados.

El programa presencial, de 4 encuentros quincenales, inicia el 16 de julio y busca generar ingresos.

Fundación Potenciar Argentina y Fundación Banco Nación abrieron la inscripción a Impulso Silver, un programa de formación orientado a emprendedores de más de 50 años que quieran desarrollar un negocio o potenciar uno ya existente.

La propuesta es gratuita y busca promover la generación de ingresos mediante el trabajo independiente.

La iniciativa fue diseñada para responder a las necesidades de quienes buscan una nueva oportunidad laboral o desean consolidar un emprendimiento en una etapa distinta de su vida profesional.

A lo largo del curso, los participantes accederán a:

herramientas prácticas para planificar sus proyectos

ordenar las finanzas del negocio

definir estrategias comerciales que les permitan crecer de manera sostenible

Además, el programa incluirá contenidos vinculados con la inclusión financiera y la formalización de emprendimientos, con el objetivo de facilitar el acceso a recursos que favorezcan el desarrollo de cada iniciativa.

La capacitación está dirigida a personas mayores de 50 años que tengan una idea de negocio, cuenten con un emprendimiento en marcha o busquen generar ingresos a través de una actividad independiente. También está pensada para quienes quieran incorporar conocimientos sobre gestión y planificación financiera.

Impulso Silver: los detalles del programa de formación

La modalidad será presencial y estará compuesta por cuatro encuentros que se desarrollarán con frecuencia quincenal, en el horario de 18:30 a 20:00.

El primer ciclo comenzará el jueves 16 de julio y continuará los días 30 de julio, 13 de agosto y 27 de agosto, donde se completará el recorrido formativo previsto por las organizaciones.

Al finalizar las actividades, quienes completen el programa recibirán un certificado de participación emitido de manera conjunta por Fundación Potenciar Argentina y Fundación Banco Nación.

Los interesados podrán solicitar información e inscribirse a través del correo electrónico habilitado por la organización. Los cupos son limitados, por lo que la convocatoria permanecerá abierta hasta completar las vacantes disponibles.

Desde Fundación Potenciar Argentina indicaron que la organización trabaja en el desarrollo de programas educativos y de formación destinados a ampliar las oportunidades de inclusión, empleabilidad y crecimiento personal en todo el país.

Por su parte, Fundación Banco Nación impulsa diversas iniciativas vinculadas con la capacitación y el acceso al mundo del trabajo, con el objetivo de fortalecer las habilidades de distintos sectores de la población y acompañar el desarrollo de nuevos proyectos productivos.