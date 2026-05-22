Tras crecer un 118% y luego de su fusión con Datalytics, Lovelytics expandirá su hub en el país con puestos de trabajo 100% remoto

La firma global Lovelytics anunció su plan de expansión en América Latina con un crecimiento proyectado del 42% hacia el año 2026.

Como eje central de esta estrategia corporativa, la empresa incorporará 140 nuevos profesionales en toda la región.

De ese total tecnológico, 85 especialistas estarán basados de forma exclusiva en la Argentina.

La compañía provee soluciones avanzadas de inteligencia artificial (IA) a organizaciones líderes de los listados Fortune 10 y Fortune 500.

Con esta iniciativa, el ecosistema local consolida su posición como un centro clave de talento para la economía del conocimiento.

Esta fuerte apuesta consolida al país dentro del mapa global de la innovación en datos.

El crecimiento de Lovelytics y el mercado de inteligencia artificial

Desde su fusión con la tecnológica argentina Datalytics en enero de 2025, la organización registró un crecimiento de 118%.

La filial argentina se transformó en su principal hub operativo, concentrando el 40% de su fuerza laboral global.

Actualmente, la estructura de la firma tecnológica cuenta con una nómina activa de 600 colaboradores internacionales.

Este plan de contrataciones masivas responde de manera directa a la alta demanda de servicios de arquitectura de datos.

Un informe global de la consultora Gartner estima que la inversión en IA crecerá un 44% este periodo.

El mercado global proyecta mover una cifra récord de u$s2,52 billones anuales.

Perfiles buscados y el modelo de empleo remoto

El principal motor de la expansión corporativa es la necesidad corporativa de adoptar nuevas soluciones analíticas.

El foco está puesto en atraer y entrenar personal de primer nivel para liderar la adopción de IA.

La propuesta laboral de la empresa se apoya en un modelo de trabajo 100% remoto.

Los seleccionados ingresarán a proyectos globales de alta complejidad técnica y accederán a esquemas de certificaciones oficiales.

El plan contempla la formación especializada en plataformas de vanguardia de la industria como Databricks.

La búsqueda laboral abarca perfiles como ingenieros de datos, científicos de datos y consultores especializados en analytics.

Formación de talento tecnológico en universidades argentinas

En paralelo, la compañía ejecuta una agenda activa para desarrollar capacidades dentro del ecosistema digital regional.

A través de capacitaciones corporativas conjuntas con firmas como YPF, instruyó a más de 15.000 personas.

Asimismo, mantiene acuerdos de formación con casas de estudio como la UBA, UTN, ITBA e Instituto Balseiro.

Estas iniciativas académicas y mentorías abiertas alcanzaron a un universo superior a los 8.500 estudiantes.

El capital humano de la firma combina expertise tecnológico con un profundo conocimiento de cada industria.

Este enfoque integral busca transformar las inversiones de los clientes en una clara ventaja competitiva.

Desarrollo de modelos avanzados de IA generativa

Los equipos técnicos guían a las organizaciones a lo largo de todo su ciclo de madurez digital.

Las tareas clave abarcan desde el diseño estratégico hasta la construcción de estructuras modernas en la nube.

El portafolio de servicios incluye la creación de modelos avanzados de IA Generativa y Machine Learning.

Estas herramientas de última generación están diseñadas para incrementar la productividad de los entornos corporativos.

La empresa opera con proyectos en sectores críticos como:

energía

salud

retail

medios de comunicación

De este modo, la corporación se posiciona como el socio estratégico definitivo para escalar negocios mediante datos.