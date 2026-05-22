A nivel mundial, existe un déficit de talento en el ámbito que supera los 3 millones de trabajadores, lo que genera una alta demanda por expertos en el rol

La ciberseguridad se consolidó como una de las carreras más demandadas en Argentina, con programas universitarios y tecnicaturas que buscan formar profesionales capaces de enfrentar el crecimiento exponencial de ataques digitales en la región.

El profesional en ciberseguridad es uno de los perfiles más buscados y cotizados del mercado laboral actual debido a la acelerada transformación digital, el aumento del trabajo remoto y la sofisticación de las amenazas cibernéticas .

A nivel mundial, existe un déficit de talento en el ámbito que supera los 3 millones de trabajadores, lo que genera una alta demanda por parte de organizaciones que buscan proteger su información.

Qué estudiar en 2026: 4 carreras de ciberseguridad con salida laboral

Cuatro instituciones y plataformas destacan por su oferta académica, cada una con propuestas adaptadas a distintos perfiles y necesidades.

Universidad Siglo 21: Licenciatura en Seguridad Informática

La Universidad Siglo 21 ofrece una Licenciatura en Seguridad Informática con modalidad presencial y online.

El programa está orientado a formar profesionales capaces de diseñar y liderar estrategias de ciberseguridad en organizaciones públicas y privadas.

Con un enfoque integral, combina conocimientos técnicos en redes, criptografía y gestión de riesgos con habilidades de liderazgo, lo que lo convierte en una opción sólida para quienes buscan un título universitario completo y con reconocimiento nacional.

IUPFA: Licenciatura en Ciberseguridad

El Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA) dicta la Licenciatura en Ciberseguridad, de cuatro años de duración y modalidad presencial en CABA.

El programa incluye prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones y la posibilidad de realizar experiencias profesionalizantes en el área de ciberseguridad de la Policía Federal.

Su plan de estudios está orientado a la protección de infraestructuras críticas, la prevención del ciberdelito y la gestión estratégica de seguridad informática, con un fuerte componente práctico y comunitario.

Teclab: Técnico en Seguridad Informática

Para quienes buscan una formación más rápida y flexible, Teclab ofrece la carrera de Técnico en Seguridad Informática, 100% online.

El programa se centra en redes, hacking ético y análisis de vulnerabilidades, con un enfoque práctico que permite a los estudiantes insertarse rápidamente en el mercado laboral.

Se trata de una opción ideal para quienes desean adquirir competencias técnicas específicas en plazos más cortos y con modalidad a distancia.

CEDSa: Tecnicatura en Ciberseguridad

El Centro de Estudios Superiores de Seguridad Avanzada (CEDSa) dicta una Tecnicatura en Ciberseguridad también online, con título oficial.

Su plan incluye módulos de ethical hacking, criptografía y análisis forense digital, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan especializarse en áreas críticas de la seguridad informática.

La propuesta está diseñada para responder a la creciente demanda de especialistas en detección y respuesta ante incidentes.

La elección de estas carreras se da en un contexto de alta demanda global. Según Cybersecurity Ventures, en 2025 existían 3,5 millones de puestos vacantes en ciberseguridad en todo el mundo, mientras que el costo promedio de una brecha de datos alcanzó los u$s4,88 millones, según IBM.