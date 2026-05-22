El ejecutivo sostuvo que los modelos de IA ya realizan gran parte de las tareas que desempeñan los profesionales jóvenes en sus primeros años de carrera

Dario Amodei, CEO de Anthropic, advirtió que la inteligencia artificial (IA) será capaz de eliminar hasta la mitad de los empleos de cuello blanco en un plazo máximo de cinco años.

La predicción, realizada en entrevistas y foros internacionales, apunta a un impacto inmediato sobre abogados, consultores, analistas financieros y perfiles administrativos de nivel inicial, con un desempleo que podría escalar al 10-20% en países desarrollados.

CEO de Anthropic le puso fecha de vencimiento a los trabajos de oficina

El ejecutivo, considerado una de las voces más influyentes en Silicon Valley, sostuvo que los modelos de IA ya realizan gran parte de las tareas que desempeñan los profesionales jóvenes en sus primeros años de carrera.

Redacción de contratos estándar, construcción de modelos financieros básicos o elaboración de presentaciones de diagnóstico son funciones que hoy pueden ser replicadas por sistemas como Claude, el modelo de Anthropic valuado en u$s380.000 millones.

Amodei fue enfático en el programa 60 Minutes: "La IA podría eliminar la mitad de los empleos de cuello blanco de nivel inicial y disparar el desempleo al 10% o 20% en los próximos uno a cinco años".

La advertencia se viralizó porque rompe con la narrativa más moderada de otras compañías de IT, que suelen subestimar el impacto inmediato de la automatización.

Dario Amodei, CEO de Anthropic, predijo que la mitad de trabajos de oficina desaparecerá en 5 años

El CEO de Anthropic describió el fenómeno como un posible "apocalipsis laboral", al señalar que la sociedad, los legisladores y muchos ejecutivos aún no dimensionan la magnitud del cambio.

Mientras tanto, las empresas avanzan en la adopción masiva de agentes de IA capaces de reemplazar tareas humanas de forma más rápida y barata.

Estos agentes ya están presentes en programación, atención al cliente y análisis financiero, y líderes como Mark Zuckerberg anticiparon que en 2026 la IA asumirá funciones de ingenieros de nivel medio.

Amodei reconoce que la IA traerá beneficios extraordinarios, como avances médicos y un crecimiento económico potencial de 10% anual, pero advierte que el costo social será devastador.

Los más afectados serían los trabajadores jóvenes, que verían reducidas sus oportunidades de inserción laboral en sectores profesionales y administrativos. El riesgo es que, sin intervención política y regulatoria, la automatización masiva deje sin empleo a millones en un corto período de tiempo.

Aunque el estudio y las advertencias se centran en Estados Unidos y Europa, el impacto en América Latina podría ser igualmente disruptivo.

En mercados como Argentina, donde los servicios profesionales sostienen gran parte del empleo de cuello blanco, la adopción acelerada de IA tensiona aún más un mercado laboral caracterizado por alta informalidad y bajos niveles de capacitación tecnológica.