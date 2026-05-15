Un informe revela que las pretensiones salariales bajaron en el último mes. Los sectores que mejor pagan y la guía de sueldos según la jerarquía del puesto

En un escenario económico donde cada peso cuenta, el mercado laboral argentino está mostrando un fenómeno poco habitual: los trabajadores han comenzado a moderar sus expectativas salariales.

Según reveló el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, y al que accedió iProUP, por primera vez en meses, el sueldo pretendido por los argentinos entró en una zona de estancamiento, reflejando una retracción acumulada que se inició en octubre de 2025.

La investigación expone que el salario promedio solicitado alcanzó en abril los $1.784.840 mensuales. El dato marca un descenso del -0,09% respecto al mes anterior, consolidando una tendencia de correcciones a la baja que tuvo su pico máximo en diciembre pasado con una caída del -3,71%.