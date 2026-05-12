El Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou estableció que las empresas deben reubicar, capacitar o indemnizar antes de despedir por automatización

China sentó un precedente mundial: la Justicia de ese país prohibió que las empresas despidan empleados con el único argumento de reemplazarlos por inteligencia artificial.

El fallo lo dictó el Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou y se conoció en plena ola de recortes en el sector tecnológico mundial.

La sentencia desestimó el planteo de una empresa que había despedido a un trabajador alegando que sus tareas ya las podía hacer un modelo de IA. Para los jueces, ese argumento no es causa legal de despido.

El caso tiene un protagonista identificado solo como Zhou. Trabajaba como supervisor de control de calidad y ganaba 25.000 yuanes mensuales (unos u$s3.640) verificando las respuestas que generaba la IA.

Tras una actualización tecnológica, la empresa le ofreció un puesto inferior con un sueldo de 15.000 yuanes. Zhou rechazó la rebaja y la compañía lo despidió alegando una "reestructuración organizativa".

Qué estableció el tribunal sobre la protección del empleo frente a la IA

"La sustitución por IA no anula automáticamente la obligación de proteger el empleo", señaló el tribunal. Y agregó que las empresas no pueden trasladar los riesgos de la transformación tecnológica a los empleados.

Los jueces remarcaron que el ahorro de costos por usar IA debería servir para "elevar a los trabajadores a puestos de mayor valor añadido", no para dejarlos sin empleo.

No es una prohibición absoluta. Las empresas pueden seguir despidiendo, pero antes deben cumplir pasos concretos:

Reubicar al trabajador en otro puesto disponible

Ofrecer capacitación o reconversión laboral

Renegociar condiciones con acuerdo de ambas partes

Pagar indemnización completa si no hay alternativa

La decisión se suma a una jurisprudencia creciente en China. La Oficina Municipal de Recursos Humanos de Pekín ya había fallado en un caso similar contra una empresa que despidió a un recolector de datos reemplazado por IA.

El contexto económico que explica el peso del fallo judicial

El contexto explica el peso del fallo: el sector chino de inteligencia artificial superó los 1,2 billones de yuanes en 2025 y el Partido Comunista busca priorizar la estabilidad laboral en medio de un desempleo juvenil que supera el 17%.

La sentencia ya genera repercusión global. Sindicatos europeos la señalan como antecedente clave para futuras negociaciones, mientras Meta, Microsoft y otras tecnológicas anunciaron miles de despidos vinculados al avance de la IA.