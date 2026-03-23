A diferencia de los feriados nacionales, los días no laborables quedan a discreción del empleador. Quiénes están obligados a ir

Cada vez que el calendario marca una jornada bajo la denominación de "día no laborable", surge la misma pregunta en las oficinas y grupos de WhatsApp: ¿Me lo pagan doble si voy?.

La respuesta corta es no, y la explicación reside en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que marca una diferencia abismal entre un feriado y un día no laborable.

Mientras que en un feriado nacional rigen las normas del descanso dominical (si se trabaja, se paga doble), en el día no laborable la pelota está en el campo del dueño de la empresa o el comercio.

Las 3 diferencias clave que afectan tu bolsillo

Para evitar sorpresas al cierre del mes, es fundamental entender estos tres puntos:

La decisión es del empleador: Según el artículo 167 de la LCT, en los días no laborables el trabajo será optativo para el empleador. Si la empresa decide abrir, el empleado está obligado a ir y cumplir su jornada normal. El pago es simple: A diferencia del feriado, si trabajás un día no laborable no cobrás el 100% de plus. Percibís tu salario como cualquier día hábil. No hay "pago doble" ni compensatorios. Si el empleador decide cerrar: En el caso de que la empresa decida no abrir sus puertas, el trabajador cobra su salario completo y no se le puede descontar el día ni obligarlo a recuperar las horas en otro momento.

¿Qué pasa con los bancos y el Estado?

Aunque la ley dice que es "optativo", hay sectores donde el día no laborable funciona, en la práctica, como un feriado.

Bancos y Seguros: Históricamente, estas entidades permanecen cerradas durante los días no laborables.

Administración Pública: El Estado suele otorgar asueto a sus empleados, por lo que no hay atención en organismos oficiales.

Comercio y Pymes: Aquí es donde más se trabaja. La mayoría de los locales comerciales abren sus puertas para no perder ventas, y los empleados deben asistir sin percibir adicionales.

El caso de las festividades religiosas

Es importante recordar que existen días no laborables específicos por ley para las comunidades judía e islámica (como Pésaj, Rosh Hashaná o el Día del Sacrificio).

En estos casos, los trabajadores que profesen dichas religiones tienen el derecho de no trabajar y el día se considera como "feriado" para ellos (pago y no laborable).

El día no laborable es, fundamentalmente, una herramienta de flexibilidad para las empresas. Si hoy te tocó trabajar, recordá que legalmente es una jornada ordinaria. La única excepción a esta regla es que tu Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) específico establezca algo diferente, por lo que siempre es recomendable consultar la letra chica de tu sector.