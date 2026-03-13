Con el objetivo de retener talento y no quedar atrás de la inflación, empresas argentinas ya proyectan sus ajustes salariales para el primer tramo del año

El 2026 arrancó con una hoja de ruta clara para las áreas de Recursos Humanos: la batalla por el poder adquisitivo. Tras conocerse los últimos datos de inflación, las empresas argentinas han comenzado a recalibrar sus presupuestos salariales para el primer semestre, con un enfoque puesto en la recomposición de los ingresos y la retención de perfiles clave.

Según los relevamientos más recientes entre grandes compañías y pymes, la tendencia para esta primera mitad del año muestra una aceleración en la frecuencia de los ajustes.

El objetivo ya no es solo "acompañar" la suba de precios, sino evitar que la brecha salarial desintegre la competitividad de las organizaciones.

Los números del primer semestre

Para este primer tramo de 2026, las proyecciones de aumentos para el personal fuera de convenio se mueven en rangos que buscan empatar o superar levemente la inflación proyectada.

Ajustes frecuentes: La mayoría de las empresas ya abandonó el esquema de aumentos semestrales para pasar a revisiones trimestrales o, en algunos sectores críticos, incluso bimestrales.

Porcentajes en danza: Las consultoras líderes del mercado reportan que el acumulado para el primer semestre se ubicará, en promedio, en sintonía con las metas de inflación del Gobierno, pero con un "plus" de recuperación por lo perdido el año anterior.

El desafío de la retención: más allá del sueldo básico

No todo es porcentaje directo al básico. Las empresas están apelando a una ingeniería salarial más compleja para compensar el costo de vida:

Bonos por performance: Se están adelantando los pagos de bonos anuales para mitigar el impacto inflacionario. Beneficios "pesificados" pero valorados: El foco está puesto en beneficios que ayuden a reducir el gasto cotidiano del empleado, como vouchers de supermercado, cobertura total de prepagas y reintegros por conectividad. Flexibilidad total: El trabajo híbrido sigue siendo la moneda de cambio para compensar salarios que, en términos reales, todavía luchan por recuperarse.

¿Qué sectores pican en punta?

Como suele suceder en la City, no todos los sectores tienen la misma capacidad de respuesta. El rubro de Tecnología (IT), impulsado por la demanda global, y el sector de Energía, traccionado por los proyectos en Vaca Muerta, son los que proyectan los ajustes más agresivos para este semestre.

Por el contrario, el comercio y los servicios orientados al mercado interno mantienen una postura más cauta, atada a la evolución del consumo en estos primeros meses del año.

La mirada de los expertos

Analistas del mercado laboral coinciden en que el 2026 será un año de "sintonía fina". El Gobierno apuesta a llevar la inflación por debajo del 1% mensual hacia agosto, y las empresas están diseñando sus paritarias internas bajo ese supuesto. "El gran reto es no quedar descalzados: dar aumentos muy altos puede generar presión sobre los precios finales, pero quedarse corto implica perder a los mejores empleados", explican desde el sector.

El primer semestre de 2026 será una prueba de fuego para los salarios. Con un ojo en el Indec y otro en la competencia, las empresas intentarán navegar la volatilidad con ajustes más frecuentes y una apuesta fuerte al salario emocional. Para el trabajador, la clave estará en la negociación de estos meses, donde se definirá si el 2026 será, finalmente, el año de la recuperación real.