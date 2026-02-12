Tras un extenso debate en la Cámara Alta, avanza una iniciativa que introduce el fondo de cese laboral y cambios en derechos laborales

El Senado argentino marcó un "punto de inflexión" en la legislación del trabajo al otorgar media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Tras una sesión maratónica de más de 12 horas y 42 votos a favor, el texto se encamina a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley antes de que finalice febrero.

Aquí tenés el desglose de las seis claves fundamentales para entender el impacto de este proyecto en empresas y trabajadores.

Indemnizaciones y el nuevo cálculo del despido

El corazón de la reforma redefine qué dinero se toma para calcular la salida de un empleado, excluyendo el aguinaldo, premios o bonos no mensuales y las vacaciones de la base indemnizatoria.

Base de cálculo: Solo se computará la remuneración mensual, normal y habitual

Conceptos excluidos: El Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), premios o bonos no mensuales y las vacaciones quedan fuera de la base indemnizatoria

Tope máximo: La indemnización no podrá superar tres veces el salario mensual promedio previsto en el convenio colectivo aplicable

Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Se introduce un sistema inspirado en el esquema de la construcción para financiar desvinculaciones.

Aportes empresariales: Las grandes empresas aportarán el 1% mensual, mientras que las MiPyMEs contribuirán con el 2,5%

Función: Este fondo, inembargable y separado del patrimonio de la empresa, se utilizará para cubrir costos indemnizatorios de forma directa

Pago de sentencias judiciales en cuotas

Por primera vez, las empresas condenadas por la justicia laboral podrán fraccionar el pago de las sentencias, con hasta 6 cuotas para grandes empresas y hasta 12 cuotas mensuales para MiPyMEs.

Grandes empresas: Hasta 6 cuotas mensuales consecutivas

MiPyMEs: Hasta 12 cuotas mensuales

Actualización: Los montos se ajustarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés anual del 3%

Flexibilidad en vacaciones y banco de horas

El proyecto busca adaptar el tiempo de descanso y trabajo a la dinámica de cada sector.

Fraccionamiento: Se permite dividir el período vacacional en tramos (mínimo 7 días corridos) mediante acuerdo mutuo

Período anual: Aunque se mantiene la ventana de octubre a abril, las partes pueden pactar el goce de vacaciones fuera de ese plazo

Banco de horas: Se habilitan esquemas voluntarios donde las horas trabajadas en exceso se compensan con tiempo libre en otros momentos

Modernización y registro digital (ARCA)

Se apunta a reducir la burocracia y la litigiosidad mediante la tecnología.

Registro único: La inscripción laboral ante ARCA será suficiente y no podrán exigirse requisitos adicionales por otras autoridades

Digitalización: Los libros laborales podrán conservarse en formato digital con plena validez legal por un plazo de 10 años

Pago de haberes: Se ratificó que el pago de salarios debe ser exclusivamente vía bancaria, descartando finalmente el uso de billeteras virtuales

Cuota sindical y aportes obligatorios

Tras intensas negociaciones con los gremios, el oficialismo cedió en puntos sensibles de la "caja" sindical.