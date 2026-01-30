Cruce de datos en tiempo real, deducciones "infladas" y el límite del 25% que dispara las alertas. Todo lo que tenés que saber para evitar multas

El radar fiscal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -ex AFIP- se volvió más preciso que nunca. Miles de contribuyentes comenzaron a recibir notificaciones en su Domicilio Fiscal Electrónico debido a presuntas inconsistencias en el formulario Siradig del período 2025.

No se trata de un error del sistema, sino de una campaña masiva de fiscalización inductiva que busca corregir desvíos en las retenciones antes de pasar a una instancia de sanción formal.

Gracias a la digitalización extrema, el organismo cruza en tiempo real tus ingresos y aportes con tus consumos con tarjeta de crédito y débito. Esta capacidad de monitoreo apunta a cumplir con las normativas de origen de fondos, dejando poco margen para las declaraciones manuales sin sustento.

¿Por qué saltó la térmica de ARCA?

El organismo detectó que muchos empleados están utilizando deducciones que no guardan relación con su realidad económica o laboral.

El "criterio de alerta" parece activarse automáticamente cuando las deducciones informadas superan el 25% del salario anual del trabajador.

Los puntos de conflicto que disparan la notificación son principalmente tres:

Deducciones desproporcionadas: Casos donde lo declarado representa una porción excesiva del sueldo.

Casos donde lo declarado representa una porción excesiva del sueldo. Conceptos improcedentes: El uso de gastos que no corresponden a la actividad, como indumentaria formal (trajes), calzado común o accesorios que no son equipamiento específico de trabajo.

El uso de gastos que no corresponden a la actividad, como indumentaria formal (trajes), calzado común o accesorios que no son equipamiento específico de trabajo. Gastos de vehículos: Solo permitidos para corredores o viajantes que utilicen unidad propia para su tarea específica.

Indumentaria y vehículos: el foco del conflicto

Uno de los errores más comunes es intentar deducir gastos que no tienen un tope fijo por ley.

ARCA está siendo inflexible con la indumentaria: solo se admite si es obligatoria y no fue reintegrada por la empresa.

Si compraste ropa para ir a la oficina, por más formal que sea, el fisco considera que es un gasto personal y no deducible.

Esta rigurosidad se extiende también a los empleadores. Aunque la declaración es responsabilidad del trabajador, la empresa podría enfrentar sanciones si acepta formularios con inconsistencias evidentes.

Es un escenario que obliga a las áreas de RR.HH. a profesionalizar sus controles, casi con la misma cautela con la que un inversor analiza si vender un activo para no quedar atrapado en el sesgo de recuperación.

Hoja de ruta: Qué hacer si te llegó el aviso

La naturaleza de estas comunicaciones es "inductiva", es decir, el organismo te invita a que te corrijas solo.

Ignorar el mensaje es el camino más corto a una auditoría profunda.

Revisar el Siradig: Tenés hasta el 31 de marzo para rectificar el formulario.

Tenés hasta el 31 de marzo para rectificar el formulario. Ajustar montos: Si te excediste en gastos de indumentaria o equipamiento sin respaldo, debés borrarlos o bajarlos a valores reales.

Si te excediste en gastos de indumentaria o equipamiento sin respaldo, debés borrarlos o bajarlos a valores reales. Pagar la diferencia: Si al rectificar surge que te retuvieron de menos, deberás abonar la diferencia del impuesto para quedar al día.

La era del "dibujo" en las declaraciones juradas llegó a su fin frente a la inteligencia de datos de ARCA. En el mercado de 2026, la transparencia fiscal no es solo una obligación, sino la única forma de evitar que una mala declaración termine licuando tus ahorros o bloqueando tu capacidad operativa en el sistema financiero.