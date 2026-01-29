Algunos de los puestos más requeridos abarcan tecnología, soporte técnico, marketing digital y análisis de daatos. Todos los detalles

El gigante estadounidense Google ofrece trabajos remotos en una serie de áreas profesionales, aunque su presencia en esta modalidad varía según la estrategia de la empresa y la naturaleza de cada puesto.

La sección Google Careers posee un apartado donde se puede filtrar por la ubicación "Remoto", Sí".

Los trabajos remotos en esta plataforma abarcan tecnología, soporte técnico, marketing digital, análisis de datos y otros roles profesionales que pueden desempeñarse de forma distribuida.

La firma ajustó algunas políticas laborales tras la etapa más intensa de trabajo a distancia, enfatizando modelos híbridos en muchos casos, aunque puestos 100% remotos siguen existiendo y se mantienen en el catálogo de ofertas.

La mayoría de estas vacantes están orientadas a profesionales con experiencia y habilidades específicas, aunque también hay espacio para roles de soporte remoto en ciertos mercados.

Para aplicar, la empresa recomienda hacer la búsqueda directamente en su portal oficial de empleo, evitando intermediarios o sitios que no reenvían a la oferta original. Cada oferta incluye requisitos detallados y el proceso suele iniciarse con el envío del CV y formulario online a través de la plataforma.

Trabajos remotos en Google: perfiles y áreas más demandadas

Las posiciones remotas que Google suele publicar se extienden por varios campos profesionales, desde desarrollo de software y tecnología en nube hasta analítica de datos y ventas técnicas, incluyendo roles de marketing digital, gestión de producto y servicio al cliente.

Roles técnicos como ingenieros de software, arquitectos de soluciones en la nube y especialistas en machine learning son ejemplo de perfiles que pueden tener opciones de trabajo remoto, siempre que la oferta lo indique específicamente como elegible.

En campos de ventas y soporte, posiciones como especialistas en ventas técnicas, consultores de soluciones o representantes de atención al cliente también pueden ser remotos según la región y el equipo.

Analistas de datos y profesionales en inteligencia de negocios son cada vez más demandados, aprovechando herramientas de análisis y visualización que permiten trabajo distribuido.

Además, el gigante tecnológico también ofrece oportunidades remotas en áreas de recursos humanos, administración y finanzas, aunque estas suelen requerir experiencia específica y comprensión del entorno corporativo global.

Cómo postularse desde la Argentina a trabajos remotos en Google

Para aplicar a una oferta remota de Google desde la Argentina,portal oficial Google Careers, donde puedes buscar empleos filtrando por la opción "Remote Eligible" y revisar los requisitos de cada puesto.

Google no cobra ninguna tarifa por sus procesos de contratación; cualquier oferta que solicite pago o intermediarios no oficiales debe considerarse fraude.

Es clave asegurarse de que el anuncio redirige a una oferta legítima en careers.google.com o en las cuentas verificadas de Google en LinkedIn o sitios asociados.

Para candidatos en la Argentina, muchos roles remotos exigen inglés fluido, habilidades técnicas o especializadas, y en algunos casos disponibilidad para colaborar con equipos en diferentes zonas horarias.

El proceso de postulación implica crear un perfil de usuario en Google Careers, subir el CV actualizado y completar el formulario de aplicación que corresponde a cada oferta.

Una vez enviado, los candidatos seleccionados pasan por rondas de entrevistas virtuales que pueden incluir evaluaciones técnicas o de competencias, según el puesto. Y alertas de empleo puede ayudar a detectar nuevas oportunidades remotas compatibles con tu experiencia.

Factores a considerar sobre trabajos remotos en Google

Aunque Google lista trabajos remotos en su portal, la compañía reforzó su preferencia por modelos híbridos donde la presencia física periódica en oficinas puede ser requerida según el equipo y la política interna.

La etiqueta "Remote Eligible" en una oferta indica que el rol puede ser desempeñado a distancia, pero también puede depender de acuerdos con el gerente de contratación y regulaciones locales.

Muchos de los puestos remotos disponibles se encuentran en ciudades específicas, pero la etiqueta remota permite a candidatos fuera de esos núcleos aplicar si cumplen con los requisitos de trabajo remoto.

Google adapta sus descripciones de empleo y tecnología para hacer más visible qué trabajos se pueden hacer desde cualquier lugar, independientemente de la ubicación física del postulante.

Debido a la alta competencia global, es recomendable preparar un CV sólido, con evidencia de competencias y logros relevantes para el puesto.

Además, plataformas como LinkedIn pueden complementar la visibilidad del perfil profesional al aplicar a roles globales.

Por último, es fundamental verificar constantemente la información y actualizarse sobre nuevas vacantes en el portal oficial para maximizar oportunidades reales.