El gigante del ecommerce fundado por Jeff Bezos es una de las empresas aspiracionales para miles de argentinos que buscan empleo en la actualidad

En Amazon, la modalidad remota o work-from-home está disponible para una variedad de roles en áreas corporativas y de soporte, accesibles desde el portal oficial de empleo filtrando por ubicación tipo "Remote" o "Ubicación virtual".

Aunque una gran parte de las ofertas de Amazon siguen siendo presenciales en centros logísticos, el gigante tecnológico mantiene vacantes remotas especialmente en servicio al cliente, tecnología, gestión de proyectos y funciones corporativas internacionales.

Los trabajos remotos de Amazon no son subcontratados, sino que están publicados directamente por la empresa o sus subsidiarias, y requieren cumplir con criterios de ubicación y calificación específicos según el rol.

Estas posiciones pueden ser de tiempo completo o parcial, y varían en nivel desde roles de entrada hasta puestos de alta especialización.

La disponibilidad de vacantes remotas puede depender de la región o país del postulante, y algunas posiciones exigen que el candidato resida en áreas específicas incluso si trabajan desde casa.

Amazon remunera a sus empleados remotos según el tipo de rol, su nivel de responsabilidad y la ubicación, y ofrece beneficios competitivos alineados con su estructura global de contratación remota.

Trabajo remoto en Amazon: atención al cliente y soporte especializado

Entre los trabajos remotos más habituales, destacan los roles de Asociado de servicio al cliente.

Estos puestos suelen requerir buenas habilidades comunicativas, capacidad de resolución y la disposición para seguir procesos de capacitación proporcionados por la empresa.

Las posiciones de soporte técnico remoto son también comunes y están orientadas a resolver problemas con dispositivos Amazon, servicios digitales o infraestructuras internas, requiriendo conocimientos técnicos básicos o experiencia previa en TI.

Amazon también contrata de forma remota a coordinadores virtuales de recursos humanos o reclutamiento, responsables de gestionar procesos de selección, agendar entrevistas y apoyar la incorporación de nuevos empleados.

Otra categoría abarca roles de entrada de datos y verificación, donde los empleados organizan, actualizan y mantienen registros en los sistemas internos de Amazon.

En el ámbito de tecnología más avanzada, el área de Amazon Web Services (AWS) ofrece vacantes remotas como ingenieros de software, arquitectos de soluciones y analistas de datos, que requieren formación técnica específica y experiencia profesional.

Perfiles buscados y habilidades requeridas para roles remotos

Los perfiles que Amazon busca para trabajos remotos varían según la función, pero en su mayoría combinan competencias técnicas con habilidades blandas esenciales.

Para roles de atención al cliente, se prioriza la capacidad de comunicación, empatía y gestión de problemas con enfoque en la experiencia del cliente.

En posiciones técnicas o de AWS se requiere dominio de lenguajes de programación, comprensión de sistemas informáticos, infraestructura en la nube y experiencia en desarrollo o soporte TI.

Los coordinadores de reclutamiento y profesionales de recursos humanos deben contar con habilidades organizativas, competencias interpersonales y conocimiento de prácticas de selección de personal.

Elección de trabajos remotos según experiencia y carrera

Trabajos como Customer Service Associate o data entry specialists pueden ser accesibles para personas con estudios secundarios y capacitación interna, algo que los convierte en puntos de entrada al empleo remoto con Amazon.

Por otro lado, carreras en tecnología, desarrollo de software, análisis de datos o cloud computing ofrecen mayores oportunidades de crecimiento, especialización y remuneración dentro de estructuras globales como AWS.

La amplitud de perfiles demuestra que Amazon busca combinar talento diverso, desde perfiles administrativos hasta expertos técnicos, para sostener su modelo de servicio y soporte a nivel internacional.

Algunos roles pueden requerir certificaciones o grados universitarios, especialmente en áreas corporativas o especializadas.

Las descripciones de empleo especifican requisitos detallados, incluida la experiencia, habilidades y condiciones de residencia, así como expectativas de desempeño.

Para maximizar posibilidades, los candidatos deben ajustar sus perfiles a los listados oficiales y preparar su postulación con base en las competencias solicitadas en cada oferta.

Cómo aprovechar estos trabajos desde la Argentina