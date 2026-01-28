La mayoría de las vacantes ya no se concentran en perfiles técnicos de desarrollo, sino en áreas de gestión, marketing, cumplimiento y operaciones

Las ofertas de empleo vinculadas a Bitcoin (BTC) y la industria cripto crecieron 6% a nivel global durante 2025.

De acuerdo con el informe de Bitvocation, se registraron 1.801 puestos relacionados con Bitcoin en todo el mundo, frente a los 1.707 del año anterior.

Este incremento, aunque moderado en comparación con ciclos anteriores, muestra un cambio cualitativo: la mayoría de las vacantes ya no se concentran en perfiles técnicos de desarrollo, sino en áreas de:

gestión

marketing

cumplimiento

operaciones

Entre los puestos más demandados figuran gerente de producto, asistente ejecutivo, gerente de marketing y diseñador de producto, algo que evidencia que el ecosistema amplía su alcance hacia funciones más tradicionales dentro de las compañías.

El informe también subraya que las empresas "Bitcoin-first", aquellas que se identifican públicamente como dedicadas exclusivamente a este activo y que contribuyen activamente al ecosistema, lideraron la contratación.

Este fenómeno forma parte del encaje con la comunidad y la participación cada vez más visible en proyectos de código abierto, los cuales tienen cada vez más peso que los títulos académicos tradicionales al momento de tomar decisiones de contratación.

La expansión del empleo en torno a Bitcoin se da en un contexto de mayor institucionalización del sector.

La necesidad de cumplir con regulaciones, garantizar transparencia y fortalecer la gestión de riesgos también impulsó la demanda de perfiles especializados en cumplimiento normativo y operaciones.

La industria dejó atrás la etapa de crecimiento especulativo y se orienta hacia una consolidación más estable, con estructuras laborales similares a las de otros sectores financieros.