A contramano de lo que podría suponerse tras años de volatilidad, Argentina arranca el 2026 posicionada como el mercado con las expectativas salariales más elevadas de la región.

Según reveló el último Informe Regional de Jobint, el salario promedio pretendido en el país alcanza los u$s1.250 (al tipo de cambio oficial) y los u$s1.227 medidos en dólar MEP.

Fuente: Bumeran

Este dato no solo ubica a los profesionales locales en el podio latinoamericano, sino que marca una recuperación histórica del poder adquisitivo medido en moneda extranjera.

El crecimiento ha sido explosivo: desde mayo de 2020, Argentina registra una suba acumulada del 134,86% en los sueldos pedidos bajo la modalidad MEP y un 48,12% en la oficial.

Esta cifra pulveriza los registros de otros mercados tradicionalmente estables como Panamá (4,43%) o Chile (16,64%).

Fuente: Bumeran

El mapa del talento: ¿Dónde se pide más?

La "argentinización" de los salarios altos se da especialmente en los mandos medios y jerárquicos.

Mientras que en los puestos Junior Chile suele liderar (por ejemplo, con u$s1.059 en Tecnología), cuando se escala hacia posiciones de liderazgo, el talento argentino encarece su valor.

Administración y Finanzas: Los jefes y supervisores en Argentina pretenden, en promedio, u$s2.261 por mes, superando ampliamente a Panamá (u$s1.657) y Perú (u$s1.637).

Los jefes y supervisores en Argentina pretenden, en promedio, por mes, superando ampliamente a Panamá (u$s1.657) y Perú (u$s1.637). Producción y Logística: Un jefe en este sector aspira a u$s1.996 , situándose nuevamente por encima del promedio regional.

Un jefe en este sector aspira a , situándose nuevamente por encima del promedio regional. Tecnología y Sistemas: Aunque Panamá lidera el nivel jerárquico con u$s2.350, los jefes argentinos no se quedan atrás con una pretensión de u$s2.126.

"El informe muestra una disminución de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el MEP alcanzando tan solo 6 puntos porcentuales", explica Federico Barni, CEO de Jobint.

Esta convergencia cambiaria permite que las pretensiones de los trabajadores sean más estables y predecibles en comparación con años anteriores.

¿Por qué suben los sueldos en dólares?

La explicación de este fenómeno reside en la convivencia de distintos tipos de cambio y la necesidad de los profesionales de blindarse contra la inflación local.

No obstante, el 2025 mostró una dinámica de mayor estabilidad interanual, donde los sueldos en dólares MEP subieron solo un 7,89%, frente al vertiginoso 17,69% de Perú.

Para el lector promedio, la conclusión es clara: el mercado laboral argentino se ha vuelto "caro" en términos regionales, reflejando una alta especialización y una resistencia a la pérdida de ingresos que hoy lo pone a la par de las economías más dolarizadas del continente.

La deuda pendiente: la brecha de género

A pesar del liderazgo en valores nominales, el informe enciende una señal de alerta sobre la equidad. Argentina registra la mayor brecha de salarios requeridos según género de la región en el acumulado 2020-2025, con una diferencia del 13,67%.

En la medición puntual de noviembre de 2025, la brecha se ubicó en el 10,62%, lo que representa un retroceso de más de 4 puntos respecto a mayo del mismo año. En comparación, países como Panamá han logrado reducir esta disparidad a apenas un 4,10%.