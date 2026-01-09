Por el auge de la IA, la firma fundada por Marcos Galperín habría aplicado recortes en varios países de la región con un impacto significativo en Argentina

Mercado Libre, el gigante regional de comercio electrónico, enfrenta una fuerte polémica en Argentina tras conocerse que la compañía habría despedido a cientos de empleados, en su mayoría vinculados al área de experiencia de usuario (UX), y que parte de esas tareas serían reemplazadas por sistemas de inteligencia artificial.

La noticia fue difundida el 9 de enero de 2026 y rápidamente generó repercusión en el ámbito laboral y tecnológico. Según distintos rumores, la empresa fundada por Marcos Galperín aplicó recortes en varios países de la región, con un impacto significativo en Argentina.

Mercado Libre despide a más de 300 empleados ligados a UX

Se dice que la cantidad de despidos es de aproximadamente 300 desvinculaciones. Por lo pronto, la compañía reconoció oficialmente que fueron más de 30 los trabajadores afectados en el país.

Los despidos se concentraron en equipos de UX writers y diseñadores de experiencia, un área clave para la interacción de los usuarios con la plataforma.

La decisión se justificó en la necesidad de "fomentar estructuras más ágiles y colaborativas", aunque se especula que detrás de la medida está el avance de la inteligencia artificial en procesos que antes requerían intervención humana.

Diversos informes sostienen que Mercado Libre planea sustituir parte de estas funciones con modelos de IA capaces de:

Generar textos

Optimizar interfaces

Analizar patrones de comportamiento de los consumidores

La empresa habría comunicado internamente que la automatización permitirá reducir costos y acelerar tiempos de respuesta, en línea con la tendencia global de las grandes tecnológicas.

Sindicatos y organizaciones laborales advirtieron que la incorporación de IA sin un plan de reconversión para los trabajadores puede profundizar la precarización y el desempleo en el sector.