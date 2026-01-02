La iniciativa, que comienza a expandirse en 2026, busca democratizar el acceso al conocimiento en IA y reducir la brecha tecnológica a nivel global

Google, el gigante mundial de internet, lanzó oficialmente Google Skills, una plataforma educativa que reúne miles de cursos y módulos técnicos diseñados para que cualquier persona pueda aprender a utilizar inteligencia artificial (IA) de manera práctica y aplicada.

La iniciativa, presentada a fines de 2025 y que comienza a expandirse en 2026, busca democratizar el acceso al conocimiento en IA y reducir la brecha tecnológica a nivel global.

Google lanza plataforma con 3000 cursos gratuitos para aprender sobre IA

Según la compañía, el portal ofrece más de 3.000 cursos, laboratorios y certificaciones oficiales, con contenidos que incluyen fundamentos básicos y entrenamientos avanzados en modelos como Gemini y herramientas de Google Cloud.

Uno de los aspectos más destacados de Google Skills es que se centra en enseñar procesos de investigación reales y flujos de trabajo técnicos y deja atrás el enfoque limitado de los "prompts" o simples instrucciones para chats.

La plataforma propone que los usuarios aprendan a aprovechar funciones avanzadas de los modelos de IA, como la generación y ejecución de código, la creación de contenido controlado y el razonamiento aplicado a problemas complejos.

El acceso es gratuito y está disponible en varios idiomas. La compañía subrayó que su objetivo es que tanto estudiantes como profesionales puedan adquirir habilidades que les permitan adaptarse a un mercado laboral en plena transformación.

Google presentó Google Skills, una plataforma con miles de cursos para aprender a usar la IA

En este sentido, los cursos están diseñados para ser escalables: para quienes dan sus primeros pasos en inteligencia artificial y para equipos corporativos que buscan capacitarse en soluciones de nube y automatización.

Además de los cursos, la plataforma ofrece insignias digitales y certificaciones profesionales, que pueden ser utilizadas como credenciales en el ámbito laboral.

Estas certificaciones están alineadas con las demandas de la industria de las nuevas tecnologías (IT) y buscan validar competencias en áreas como:

Machine learning

Análisis de datos

Desarrollo de apps basadas en IA

El lanzamiento de Google Skills forma parte de la estrategia más amplia de la compañía de posicionarse como líder en educación tecnológica.

De esto modo, apuesta ahora por convertirse en socio educativo de millones de personas y organizaciones que necesitan adaptarse a la nueva realidad digital.