Para el empresario, aún existen disciplinas donde la intervención humana es insustituible, ya que requieren capacidades que la tecnología no puede replicar

Bill Gates, el cofundador de Microsoft, advirtió que, en un mundo cada vez más atravesado por la inteligencia artificial (IA), existen ciertas carreras que seguirán siendo indispensables y que los jóvenes deberían considerar en 2026 para asegurar su futuro laboral.

El empresario remarcó que la irrupción de la IA transformó de manera acelerada el mercado de trabajo y desplazó tareas rutinarias y automatizables en áreas como:

administración

contabilidad básica

periodismo tradicional

derecho generalista

Sin embargo, subrayó que hay disciplinas donde la intervención humana sigue siendo insustituible, ya que requieren capacidades que la tecnología aún no puede replicar de manera íntegra, como el juicio ético, la empatía y la creatividad.

Bill Gates revela 3 carreras a estudiar en 2026 para no ser reemplazado por la IA

Gates destacó tres campos de estudio que, según su visión, ofrecen mayor estabilidad frente al avance de la automatización: ciencias de la salud, ciencias de la ingeniería y ciencias de la biología.

La medicina y las profesiones vinculadas al cuidado de la salud se mantendrán como esenciales, ya que la interacción humana y la toma de decisiones clínicas no pueden quedar exclusivamente en manos de algoritmos.

La ingeniería, por su parte, será clave para diseñar y supervisar los sistemas tecnológicos que la IA aún no puede gestionar por sí sola.

Finalmente, la biología y las ciencias naturales se proyectan como áreas estratégicas para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria y el desarrollo de nuevas terapias.

El empresario también remarcó que, más allá de las carreras específicas, los jóvenes deben enfocarse en desarrollar habilidades transversales como el pensamiento crítico, la capacidad de adaptación y la resolución creativa de problemas.

Estas competencias, aseguró, serán las que marcarán la diferencia en un mercado laboral donde la IA se encargará de las tareas repetitivas, pero donde los humanos seguirán siendo necesarios para liderar, innovar y tomar decisiones complejas.

El consejo de Gates llega en un momento de incertidumbre para miles de estudiantes que se preparan para elegir su futuro académico. La inteligencia artificial ya redacta contratos, liquida impuestos y genera noticias sin errores, lo que reduce la necesidad de perfiles junior en varias profesiones.

Incluso figuras como Elon Musk pronosticaron que la IA superará a médicos y abogados "por un amplio margen". Frente a este panorama, las recomendaciones de Gates apuntan a refugiarse en áreas donde la tecnología aún no puede reemplazar la sensibilidad y el criterio humano.