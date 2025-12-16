Un informe revela que los salarios fuera de convenio le ganaron al IPC por casi 8 puntos. Chau aumentos mensuales: vuelven las revisiones trimestrales

Tras años de una carrera frenética donde los ingresos corrían siempre por detrás de los precios, el 2025 marca un punto de inflexión para los trabajadores argentinos. En un contexto de marcada desaceleración inflacionaria, los salarios del sector fuera de convenio lograron una recuperación parcial de su poder adquisitivo, superando las proyecciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con la Guía Salarial 2025-2026 de Adecco Argentina, elaborada sobre 305 compañías y 216 posiciones, los ajustes salariales promediaron un 36% anual. Frente a un IPC estimado por el REM del 28,2%, el incremento real se posicionó 7,8 puntos por encima de la inflación, un escenario opuesto al de 2024, cuando los sueldos perdieron por 7 puntos frente al costo de vida.

Este fenómeno no viene solo: está acompañado por una reconfiguración total en la forma en que las empresas planifican su política de compensaciones, abandonando la "indexación mensual" para volver a parámetros de mayor estabilidad.

El fin de los ajustes mensuales: ¿Cada cuánto se aumenta?

La baja de la inflación permitió que las compañías estabilicen su planificación financiera. La tendencia más disruptiva de la medición actual es el desplazamiento de la frecuencia de revisión salarial.

Mientras que en 2024 casi la mitad de las empresas (46%) realizaba actualizaciones todos los meses para evitar la licuación de los ingresos, hoy ese número se desplomó al 15,4%. Actualmente, la revisión trimestral es el estándar del mercado, adoptada por el 42,3% de las firmas.

Para 2026, la previsión es de una moderación aún mayor: las empresas proyectan incrementos en un rango de 16% a 20%, manteniendo la preferencia por el ajuste cada tres meses y atando las decisiones a la evolución de las paritarias y la macroeconomía.

Ganancias y Retención: la lucha por el talento

A pesar de la recuperación salarial, el Impuesto a las Ganancias regresó al centro de la escena como una preocupación crítica. El estudio revela que solo el 12% de las compañías posee una política formal para mitigar este impacto, aunque aplican diversas tácticas de "alivio":

Absorción del impuesto: Algunas empresas absorben entre el 10% y el 50% de las retenciones para que el sueldo neto no caiga.

Beneficios no remunerativos: Se complementa el pago con beneficios que no tributan para sostener el bolsillo del empleado.

Prorrateo: Distribución de los descuentos en varios meses para evitar un golpe financiero en un solo pago.

En cuanto a la retención de talento, el 28% de las firmas ya ejecuta planes específicos basados en tres ejes: compensación económica, bienestar y desarrollo profesional, intentando bajar una rotación que hoy se ubica en un saludable 5,8%.

El adiós al Home Office: el regreso de la presencialidad

Un dato que impacta directamente en el "salario emocional" de los trabajadores es el marcado retroceso de la modalidad híbrida. El 2025 se consolidó como el año del regreso a la oficina.

El 58% de los empleados trabaja hoy de manera presencial, un salto rotundo frente al 48% registrado apenas un semestre atrás. La modalidad híbrida cayó 10 puntos, y entre quienes aún mantienen días remotos, la mayoría (63%) cuenta con solo un día a la semana en casa.

Generación de empleo: ¿Qué perfiles buscan las empresas?

A pesar de la mayor presencialidad, el mercado laboral muestra signos de reactivación. El 60% de las organizaciones confirmó que planea contratar personal entre finales de 2025 y el transcurso de 2026.

La demanda se diversifica en un abanico que refleja una economía en transformación: