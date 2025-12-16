El "unboxing" de cajas es tendencia en redes. Analizamos la tradición, el debate sobre el sentido de pertenencia y la exclusión de trabajadores flexibles

Con las Fiestas a la vuelta de la esquina, retorna una de las tradiciones más arraigadas del mundo corporativo argentino: la caja navideña. Sin embargo, lo que durante décadas fue un gesto simbólico de fin de año se transformó en un fenómeno cultural y digital que es, a la vez, divertido y revelador.

En los últimos años, las redes sociales se llenaron de videos de unboxing navideños donde trabajadores muestran -y comparan- el contenido de sus cajas con la misma expectativa con la que se abre un regalo.

Este fenómeno se convirtió en una radiografía del mundo laboral argentino. Las cajas más generosas cosechan aplausos y viralidad, las más austeras inspiran memes, y en el medio se abre una conversación más profunda sobre el valor real que tienen estos gestos en un contexto de empleo cada vez más flexible.

De la tradición al unboxing en TikTok

La costumbre de la caja navideña se remonta a las primeras décadas del siglo XX, cuando fábricas, ferrocarriles y compañías textiles comenzaron a entregar a sus trabajadores productos típicos de las fiestas: pan dulce, turrones o sidra.

El objetivo inicial era simple y profundamente humano: agradecer el esfuerzo de todo un año y acompañar a las familias.

Con el tiempo, el gesto se institucionalizó. Las cajas dejaron de ser improvisadas y se convirtieron en una acción de reconocimiento organizada, con presupuestos asignados, proveedores especializados y hasta campañas de comunicación interna.

Lo que antes era un obsequio simbólico se transformó en un elemento clave de la cultura organizacional, capaz de fortalecer el sentido de pertenencia y proyectar hacia afuera los valores de la empresa.

La magnitud que adquirió este fenómeno llevó a muchas empresas a profesionalizar la gestión de sus campañas de fin de año, incluyendo servicios especializados para el armado, el control de calidad, el etiquetado y la logística interna.

La pregunta incómoda: ¿qué pasa con los freelancers?

A pesar de la resignificación de la caja navideña como símbolo poderoso de reconocimiento, la evolución del trabajo trajo nuevos interrogantes sobre la equidad en el trato.

En un mercado laboral cada vez más diverso y flexible, no todos los colaboradores están alcanzados por este beneficio.

El gran debate se centra en los trabajadores independientes o monotributistas. Estos colaboradores, que muchas veces forman parte de los equipos de trabajo, sostienen servicios clave o participan en proyectos a largo plazo, suelen quedar fuera de este tipo de reconocimientos.

Este contraste reabre una conversación sobre la equidad y el desafío de las empresas de incluir también a quienes colaboran bajo otros formatos contractuales, más allá de la relación de dependencia tradicional.

Reconocimiento y pertenencia en tiempos flexibles

Más allá del humor en redes y las comparaciones inevitables sobre la calidad del contenido, las cajas navideñas se resignifican como una herramienta de fidelización y cultura organizacional. En tiempos donde el bienestar, la empatía corporativa y el "salario emocional" ganan protagonismo, un gesto simple como un obsequio de fin de año sigue siendo un símbolo poderoso.

La pregunta clave ya no es si se entrega la caja, sino a quién se incluye. El fenómeno viral subraya que los empleados buscan ser reconocidos de forma tangible y que la empresa valore su esfuerzo.

Aunque cambien los formatos -de la caja física al bono digital, del pan dulce a la gift card-, la esencia se mantiene intacta: cerrar el año agradeciendo y compartiendo, pero con la presión adicional de las redes sociales para garantizar que el gesto sea verdaderamente generoso e inclusivo.