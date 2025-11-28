Su red logística, conocida como Mercado Envíos Flex y Extra, se convirtió en una fuente de ingresos para miles de trabajadores independientes

Mercado Libre, el unicornio regional del comercio electrónico, se consolidó como una de las principales empresas a las que apuntan miles de personas para trabajar.

Puntualmente, su red logística, conocida como Mercado Envíos Flex y Extra, se convirtió en una fuente de ingresos para miles de trabajadores independientes.

El sistema permite que conductores con auto, moto o camioneta se sumen como repartidores, con la potestad de realizar entregas en su zona y cobrar por cada paquete entregado.

Cuánto gana un repartidor de Mercado Libre en Argentina

De acuerdo con estimaciones recientes, los ingresos de un repartidor varían según la cantidad de envíos diarios, la distancia recorrida y el tipo de vehículo.

En promedio, quienes trabajan de manera parcial pueden alcanzar $890.000 mensuales, mientras que aquellos con mayor capacidad de entrega y disponibilidad horaria superan el millón y medio de pesos; pueden llegar a ganar incluso $1.700.000 en los casos de mayor volumen.

El atractivo del modelo radica en la flexibilidad. Los repartidores no son empleados directos de Mercado Libre, sino contratistas independientes que administran su tiempo y recursos.

Esto les permite compatibilizar la actividad con otros trabajos o estudios, aunque también implica asumir costos de combustible, mantenimiento del vehículo y seguros.

La demanda de repartidores se mantiene alta en todo el país, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra el mayor volumen de ventas.

Sin embargo, el sistema también se expandió a ciudades del Interior, con oportunidades en mercados donde la logística tradicional suele ser más limitada.

Más allá de los ingresos, el trabajo de repartidor de Mercado Libre refleja una tendencia creciente en la economía digital argentina: la proliferación de empleos flexibles vinculados a plataformas tecnológicas.

Requisitos para ser repartidor en Mercado Libre

Para ser repartidor de Mercado Libre en Argentina es necesario contar con:

Vehículo propio

Documentación en regla

Registro en el sistema de Mercado Envíos Flex

El programa de logística de la compañía, que permite a vendedores ofrecer entregas rápidas en el mismo día, se apoya en una red de repartidores independientes.

Para sumarse, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos básicos. En primer lugar, tener un vehículo habilitado: puede ser moto, auto o camioneta, siempre en buen estado y con seguro vigente. Además, se exige licencia de conducir válida, cédula verde o azul y comprobante de seguro.

Otro requisito indispensable es estar inscripto en ARCA, ya sea como monotributista o responsable inscripto, dado que la actividad se considera un servicio independiente. Esto implica emitir facturas por los ingresos obtenidos y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.

El proceso de inscripción se realiza de manera online. Los interesados deben ingresar a la plataforma de Mercado Libre, completar sus datos personales y fiscales, y vincular su vehículo al sistema. Una vez aprobados, pueden comenzar a recibir pedidos en su zona y organizar las entregas según su disponibilidad.

Mercado Libre también recomienda contar con un teléfono inteligente con conexión a internet, ya que la aplicación de Mercado Envíos Flex es la herramienta principal para gestionar rutas, confirmar entregas y comunicarse con los clientes.