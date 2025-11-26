Se trata de WeCheck AI, que rastrea toda la información pública disponible del candidato o candidata a un empleo en Internet y elabora un informe "neutro"

WeCheck AI es un desarrollo argentino que utiliza Inteligencia Artificial (IA), para analizar la actividad de postulantes a un empleo en plataformas de redes sociales, y así evaluar su exposición y comportamiento digital.

Esta IA, cocreada por el argentino Matías Simone, hoy su CTO, genera un reporte reputacional del candidato o candidata, rastreando, lo que en la jerga se denomina huella digital: toda la información pública disponible de una persona en Internet, proveniente de fuentes como:

Publicaciones en redes sociales

Comentarios propios y en cuentas de terceros

Likes y contenido compartido

Imágenes y videos, incluyendo su contexto y significado

Biografías, descripciones de perfil y hashtags

Participación en foros, blogs y otras plataformas públicas

Búsqueda de coincidencias faciales en la web

"Partimos de la información que el cliente tenga disponible y si no tiene los perfiles, nuestro sistema puede identificar al candidato: la plataforma busca y cruza información en distintas fuentes abiertas, hasta dar con las cuentas más probables de corresponder a la persona buscada", reveló Simone.

Además, el sistema incorpora capacidades de biometría en el análisis fotográfico, para matchear posibles perfiles con la persona, y detectar potenciales cuentas falsas. A todo este esquema lo denomina AI Private Investigator (AIPI).

"AIPI está entrenada para identificar distintos tipos de contenido y comportamientos que pueden representar un riesgo reputacional, regulatorio o de cumplimiento para una empresa, pero no juzga, solo analiza de manera contextual", indicó Simone y agregó que contempla:

Tono

Sentimiento

Intención aparente

Conversación completa

Recurrencia del comportamiento

"Del lado de Recursos Humanos, la información que brinda WeCheck se utiliza como una herramienta clave para el proceso de selección, hoy en día, tal como revisan tu historial criminal antes de contratarte, revisan tu huella digital", remarcó.

¿Cómo funciona WeCheck AI?: la plataforma que analiza la huella digital de los que buscan empleo

En redes sociales, el contenido sarcástico suele tener un papel muy relevante dentro del consumo y la generación de contenido por parte de los usuarios, que ponen like a memes absurdos o publican chistes de doble sentido y, desde la empresa, aseguran que a esta IA tampoco se le escapa.

Matías Simone, Confundador y CTO de WeCheck

"El contenido sarcástico, hoy en día, con el entrenamiento de la IA y utilizando bien esta tecnología, ya no es un problema, es decir, lo detectamos y lo incluimos en el reporte como tal, dando el contexto necesario para que el reporte se mantenga neutro", enfatizó Simone.

Al respecto de la neutralidad, desde WeCheck sostuvieron, que además de neutros, sus análisis son "agnósticos a cualquier ideología política, social o cultural", ya que su objetivo es el de ayudar "a tomar decisiones informadas, no a emitir juicios de valor".

A modo explicativo, relevaron el caso de Elías Rodríguez, acusado de asesinar en mayo pasado a dos empleados de la Embajada de Israel en Washington, cuyo perfil, luego de pasar por el análisis de esta IA, evidenció "múltiples señales de alerta, como publicaciones con lenguaje hostil, expresiones de odio antisemitas y respaldo a causas extremistas".

La industria de los RR. HH. desde hace un tiempo que estudia los perfiles en redes de potenciales empleados, pero herramientas como estas, prometen profundizar aún más las búsquedas y ser más precisos, ya que no todos poseen sus nombres o fotos reales.

De cualquier forma, estos recursos no son del todo una garantía, ya que crear un email o una cuenta en redes es muy sencillo y no requiere, necesariamente, de validar identidad, por lo que es común la proliferación de personas con multi-cuenta, que despisten a esta clase de sistemas.