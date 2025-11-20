La primera fase de la reforma ya modificó el esquema de indemnizaciones y el período de prueba. Los cambios que el Gobierno aún espera introducir

La reforma laboral aprobada en Argentina dentro de la Ley Bases introduce cambios significativos en el régimen de indemnizaciones, con el objetivo de reducir costos para las empresas y fomentar el empleo registrado.

Qué dice la reforma laboral 2025 sobre las indemnizaciones

Uno de los puntos centrales es la creación de un Sistema de Cese Laboral, que permite reemplazar la tradicional indemnización por antigüedad en despidos sin causa por un fondo similar al que ya funciona en la industria de la construcción.

Este mecanismo, previsto en el artículo 96 de la Ley 27.742, habilita a que empleadores y trabajadores acuerden, a través de convenios colectivos, la constitución de un fondo administrado por entidades sindicales o aseguradoras, que se nutra de aportes mensuales del empleador y se utiliza para cubrir las desvinculaciones.

La idea es trasladar el costo del despido a un esquema prefinanciado, un mecanismo apuntado a reducir la litigiosidad y la incertidumbre para las empresas.

La reforma también elimina varias indemnizaciones adicionales previstas en la Ley de Contrato de Trabajo. Entre ellas:

La compensación por falta de entrega del certificado de trabajo

La indemnización por no pagar aportes

La presunción de "malicia" en casos de incumplimiento del empleador

Asimismo, se suprimen las indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado o mal registrado, en reemplazo de un sistema de denuncias electrónicas y sanciones administrativas.

La reforma laboral de Milei modifica el régimen de indemnizaciones y busca de favorecer al empleador

Otro cambio relevante es la ampliación del período de prueba, que pasa de tres a ocho meses. Durante ese lapso, los trabajadores no tienen derecho a indemnización en caso de despido, lo que representa un alivio para los empleadores, pero una pérdida de protección para los asalariados.

La norma mantiene, sin embargo, el agravamiento de las indemnizaciones en casos de despido discriminatorio, en línea con estándares internacionales.

El Gobierno de Javier Milei defendió estas modificaciones como parte de un proceso de "modernización laboral" destinado a incentivar la contratación formal y reducir los costos asociados al empleo. Según la Casa Rosada, el nuevo esquema busca replicar modelos exitosos en sectores específicos y dar mayor previsibilidad a las empresas.

No obstante, la CGT y otros gremios rechazaron de plano la iniciativa, argumentando que se trata de una flexibilización encubierta que debilita derechos históricos de los trabajadores y facilita despidos a menor costo.