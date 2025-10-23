Fundada por dos mujeres, la plataforma ofrece filtros específicos y suscripciones accesibles para conectar familias con personal doméstico y de cuidado

Happy Home es el nombre de una plataforma que conecta familias, con personas que buscan trabajo de empleada doméstica, niñera y mayordomo, entre otros rubros.

La startup fue creada por Paula Pellegrini, economista y directora de Gas Licuado de Petróleo en el Ministerio de Economía de la Nación y madre de dos hijas.

Una vez que las nenas se pusieron más grandes, se encontró con una dificultad: encontrar una niñera, que a la vez sea empleada doméstica, tarea difícil, si le sumamos que no tenía referencias.

Ante este panorama, se puso en contacto con Micaela Grossi, quien hoy es su socia, y juntas fundaron Happy Home, plataforma que conecta familias con personas también buscan trabajo de

Cocinero/a

Chef privado

Cuidador/a de mascotas

"Arrancamos en 2023 con aproximadamente u$s 6.000, que usamos para crear una plataforma innovadora, ya que hay algunas aplicaciones internacionales parecidas y agencias, pero te cobran millones para contratar o no contienen filtros tan específicos", indicó Pellegrini.

El modelo, del lado del empleador es simple: una familia crea su usuario, paga una suscripción de $40.000 y tiene acceso a toda base de datos por un mes y chats ilimitados, con el fin de derivar en una entrevista.

Pellegrini y Grossi crearon Happy Home: una plataforma que conecta familias con empleadas domésticas

Son madres argentinas y crearon el LinkedIn de las empleadas domésticas y niñeras

Luego, el empleador debe agregar una oferta laboral y poner sus requisitos y condiciones, por ejemplo, reveló Pellegrini: estoy buscando una persona con cama adentro, que realice

tareas básicas

limpieza profunda

orden general

comida para los chicos

comida para la familia

sea cama adentro

Esas ofertas puede ser vistas por sus más de 500 trabajadores con un perfil creado en Happy Home, incluso sabiendo la remuneración estimada y la familia selecciona, entre los interesados, los perfiles que mejor les resulten.

¿Cómo crear una cuenta en Happy Home para empleados y qué datos hay que poner?

Por parte de los empleados, tener una cuenta es gratis y solamente se debe cargar el perfil con datos como:

nombre, edad y lugar de residencia

una foto

una breve descripción

tareas y servicios que realiza

nivel educativo

si puede trabajar full time o part time

el valor económico de su hora laboral

su disponibilidad de días y horarios

los idiomas que habla

Además, Happy Home posee otros servicios, como uno premium, donde se encargan de seleccionar los perfiles, emulando el trabajo de una agencia (a pesar de no ser su negocio core y que prefieran no ser intermediarios), por un precio "diez veces menor", que ronda los $150.000.

"Nos pasó que, al pedirlo, muchas mujeres que trabajan como empleadas domésticas nos dijeron que no tenían un Currículum Vitae (CV), por lo que agregamos la función ‘descargar CV’, para que lo puedan pasar si alguien lo solicita", remarcó Pellegrini.

En palabras de su fundadora, "Happy Home tiene un propósito social, que es ayudar a que la gente encuentre trabajo, porque por la situación económica, es muy difícil conseguir ciertos tipos de trabajos si no es por referencia".

Respecto al futuro y en línea con su pata social, proyectan lanzar pronto una academia, "que brinde capacitaciones para la empleada doméstica, cuidadora de personas mayores y otros puestos", y piensan incluir cursos con temáticas como: "limpieza sustentable y consciente" o "metodología Waldorf", para la estimulación de los niños.

Además, proyectan agregar mayores capas de seguridad en los perfiles, como sumar un apartado de antecedentes penales y una validación electrónica del DNI.