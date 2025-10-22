Con la nueva incorporación, la firma tecnológica planea ahorrar hasta u$s12.600 millones entre 2025 y 2027, según The New York Times

Amazon planea un plan de automatización en sus centros de distribución con el que reemplazará hasta 600.000 puestos de trabajo humanos para 2033, según un documento filtrado a The New York Times.

El plan forma parte de una estrategia global para aumentar la presencia de sistemas robóticos en los almacenes de la compañía en Estados Unidos y otros mercados clave.

Según los documentos, la empresa prevé mantener su ritmo de expansión para reducir costos operativos y elevar la eficiencia en la gestión de envíos.

A mediados de 2025, Amazon ya contaba con un millón de robots trabajando en sus depósitos, una cifra que iguala el número de empleados humanos.

Actualmente, el 75% de los envíos globales de la compañía se procesan con ayuda de robots y herramientas inteligentes.

Este avance permite a Amazon mantener un alto nivel de eficiencia y responder a la creciente demanda sin ampliar significativamente su plantilla humana.

Amazon reemplaza empleados humanos por robots

Los sistemas automatizados se encargan de tareas que antes requerían la intervención de cientos de personas, como el traslado, clasificación y empaquetado de productos.

Según los reportes internos, cada trabajador pasó de gestionar 175 paquetes a más de 3.800 en la actualidad, impulsado por la asistencia de las máquinas.

Además, la compañía estima que cada robot permite ahorrar unos u$s30 centavos por producto, lo que podría traducirse en ganancias adicionales de más de u$s12.600 millones entre 2025 y 2027

El plan de automatización trascendió apenas días después de que Amazon enfrentara una caída global de Amazon Web Services (AWS), su red de servidores en la nube.

El fallo afectó a miles de plataformas, entre ellas Mercado Pago, Netflix, videojuegos y aplicaciones de uso cotidiano, algo que dejó sin servicio a millones de usuarios en todo el mundo.

El incidente, que tuvo su origen en los servidores de Virginia del Norte, volvió a poner en evidencia la dependencia global de la infraestructura digital de Amazon, incluso en medio de su avance hacia una operación cada vez más automatizada.