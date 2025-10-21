El nombre de la firma es Guayerd y fue fundada por un exejecutivo de Samsung. Su objetivo es superar los 22.000 profesionales formados en 2026.

"Las empresas necesitan talento formado en IT listo para aportar valor en sus equipos de trabajo y no logran encontrarlo en el mercado laboral tradicional", explica Jean del Pino, cofundador y CEO de Guayerd, la edtech que brinda becas gratuitas junto a firmas como IBM, Mercado Libre y Salesforce.

El objetivo de Guayerd –creada en 2019 y cuyo nombre deriva de la palabra inglesa Wired ("conectado")– es promover la inserción laboral en roles IT que el mercado laboral tradicional no logra cubrir.

Del Pino precisa que la búsqueda del nombre también simboliza la conexión entre el potencial y la oportunidad.

Este año la edtech ya otorgó más de 15.000 becas y el próximo año la empresa busca superar los u$s1.2 M de facturación y las 22.000 personas formadas en la región.

Según Page Group y Korn Ferry, 1 de cada 2 posiciones en tecnología en Latinoamérica no se llega a cubrir, lo que genera una pérdida para las empresas de u$s96.000 por año por rol no cubierto.

"Nuestra metodología permite identificar talento con potencial en sectores donde el mercado tradicional no busca, para formarlo de forma integral en habilidades técnicas, humanas y para el empleo".

Guayerd ofrece becas gratuitas para aprender las profesiones del futuro

Del Pino precisa que "con IBM estamos implementando un programa de formación en el que becamos más de 4.600 personas en 18 países de Latinoamérica para formarlos en Inteligencia Artificial".

Y detalla: "El año pasado implementamos un programa para formar a más de 1.500 especialistas en Data Analytics en 14 países".

"Con Mercado Libre los últimos 3 años implementaron programas de formación enfocados en estudiantes de escuelas secundarias en 10 países de la región para sembrar el inicio en carreras de base tecnológica", resalta.

Salesforce eligió a la firma como Workforce Development Partners para formar el talento de su ecosistema, y ahora están trabajando con sus partners de implementación para desarrollar programas que les permita obtener el talento que necesitan contratar para sus equipos.

Hoy las formaciones más demandadas son Data Science e Inteligencia Artificial, así como también en especializaciones en las distintas plataformas empresariales como Salesforce, SAP, Oracle, AWS, IBM, Microsoft, Google y Cisco.

Guayerd trabaja en conjunto con:

el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)

con OEI (la Organización de Estados Iberoamericanos)

con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires

y son parte de la Coalición de Habilidades del Siglo XXI del BID

El alcance de Guayerd crece

Actualmente, articulan con más de 100 organizaciones sociales en la región, desde organizaciones multinacionales como Junior Achievement y Forge, como con ONGs pequeñas que actúan en comunidades locales.

El perfil de graduados de Guayerd es contratado y valorado por empresas de diversos verticales y tamaños, compañías como Accenture, Deloitte, Globant y JP Morgan a medianas y startups.

La Metodología de Triple Soporte de Guayerd es un enfoque integral e inclusivo de formación que combina:

mentoría técnica personalizada

tutoría humana

y una comunidad de práctica profesional real

Sin embargo, su diferencial más profundo reside en cómo y para quién está diseñada, precisan desde de la firma

En los programas con foco en empleabilidad la tasa de inserción promedio es de 52% y quiénes se insertan laboralmente aumentan sus ingresos un 108%, transformando sus realidades no sólo a nivel económico sino también social y de proyección de vida.

Guayerd busca resolver estas necesidades incorporando talento de sectores subrepresentados, al que desarrolla con un abordaje metodológico integrador, incluyendo en el diseño curricular los requerimientos de las empresas contratantes y prácticas profesionales reales.

Una EdTech con propósito social embebido en su ADN, una empresa capaz de conectar el talento oculto de miles de personas en contextos vulnerables con las oportunidades del futuro digital.