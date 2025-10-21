El 41% de las firmas mantiene baja rotación, pero sectores como comercio y tecnología superan el 20%. Los detalles en esta nota de iProUP

El 41% de las compañías en Argentina logra sostener una rotación anual inferior al 5%, según el Informe del Mercado Laboral Argentino 2025 elaborado por Adecco Argentina. Sin embargo, en sectores como comercio, servicios personales y tecnología, las salidas superan el 20%, lo que eleva los costos de reemplazo y afecta la continuidad operativa.

Por qué aumenta la rotación

La inflación, la falta de actualización salarial y la escasa inversión en desarrollo profesional siguen siendo los principales motivos de salida. A esto se suma un factor clave: la desconexión entre lo que las empresas ofrecen y lo que los colaboradores esperan.

"Los beneficios dejaron de ser accesorios para convertirse en parte del contrato psicológico entre empresa y colaborador. Hoy, un bono puede pesar tanto como la posibilidad de trabajar de manera híbrida", explicó Gimena García, Gerente de Total Rewards y Sustentabilidad en Adecco Argentina.

Qué buscan los jóvenes profesionales

Los trabajadores más jóvenes priorizan cada vez más la flexibilidad, el bienestar y las oportunidades de crecimiento. De acuerdo con el relevamiento de Adecco:

El 73% elige empleos con modalidad híbrida o remota .

El 67% valora la flexibilidad horaria .

El 42% prioriza las posibilidades de desarrollo profesional.

En otras palabras, el salario ya no es suficiente: la experiencia laboral completa define la permanencia del talento.

Los beneficios más valorados

Entre los incentivos que más inciden en la retención se destacan:

Home office y trabajo híbrido (66%)

Bonos e incentivos económicos (66%)

Vacaciones adicionales (39%)

Cobertura médica premium (33%)

A esto se suman políticas de bienestar integral, salud mental y formación continua, que las compañías más competitivas ya incorporan a sus estrategias de Recursos Humanos.

Equilibrio y bienestar, el nuevo diferencial

El 55,6% de las empresas considera que el equilibrio entre vida personal y laboral es muy importante para retener talento, mientras que un 41,8% lo califica como extremadamente importante.

El Boletín de Estadísticas Laborales (BEL) del Ministerio de Capital Humano confirma esta tendencia, con un crecimiento sostenido del trabajo híbrido y la flexibilidad horaria, aunque todavía limitada en su implementación.

Cómo deben responder las empresas

La recomendación de Adecco es clara: no se trata solo de sumar beneficios, sino de diseñar propuestas coherentes con las expectativas de los colaboradores. Las claves para reducir la rotación son:

Ofrecer modalidad híbrida o remota real .

Asegurar flexibilidad horaria .

Promover formación y desarrollo profesional.

Estas medidas, sostiene el informe, fortalecen la relación empresa-colaborador, mejoran el clima laboral y reducen los costos asociados al reemplazo de personal.