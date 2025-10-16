Un informe especial revela cómo la IA redefine el trabajo, qué posiciones serán las más buscadas y por qué la capacitación es clave para no quedarse afuera

La inteligencia artificial (IA) ya dejó de ser promesa para convertirse en realidad. En la Argentina, el 10,6% de las empresas ya la aplica en distintos procesos y otro 35,6% la usa de forma puntual, según el Informe del Mercado Laboral 2025 elaborado por Adecco Argentina. Además, un 24,2% está evaluando incorporarla próximamente.

El relevamiento revela que el impacto de la IA no se limita al terreno tecnológico: obliga a rediseñar estrategias de negocio, reorganizar áreas y formar equipos capaces de convivir con herramientas inteligentes, que bien utilizadas pueden impulsar el crecimiento y la competitividad.

Los perfiles más buscados del futuro

Adecco anticipa que los puestos más demandados durante los próximos cinco años estarán directamente vinculados con la tecnología y la innovación. Entre los principales, destacan:

Especialistas en inteligencia artificial y machine learning (71,9%) : encargados de diseñar y entrenar algoritmos para optimizar procesos.

Analistas de datos y big data (55,4%) : profesionales que transforman grandes volúmenes de información en decisiones estratégicas.

Expertos en ciberseguridad (35,6%): los nuevos guardianes digitales en un entorno cada vez más expuesto a amenazas.

Sin embargo, no todo se trata de código. También ganan terreno los especialistas en sostenibilidad, marketing digital, bienestar laboral y gestión del cambio, perfiles híbridos que combinan conocimiento técnico con habilidades humanas para acompañar procesos de transformación cultural.

Según datos complementarios de LinkedIn y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Argentina ya se destacan ocupaciones emergentes como desarrolladores de software, especialistas en redes sociales, diseñadores creativos y profesionales jurídico-administrativos. La clave estará en la transferencia de habilidades: lo aprendido en un área puede servir como base para migrar hacia otra.

"La profesión para toda la vida ya no existe. Lo que define la empleabilidad es la capacidad de reinventarse", subraya el informe.

Capacitación: la llave de la transformación

La formación continua se consolida como la herramienta fundamental para adaptarse al cambio. De hecho, el 61,7% de los colaboradores considera que la capacitación es determinante para permanecer en su empresa.

Entre los contenidos más demandados se destacan:

Fundamentos básicos de IA (72,8%) , para democratizar el conocimiento tecnológico.

Aplicaciones prácticas en negocios (58,5%) , que traducen la teoría en impacto real.

Ética y privacidad de datos (27,9%) , cada vez más relevantes en la agenda global.

Cursos técnicos avanzados (26%), destinados a quienes liderarán los desarrollos más complejos.

"La inteligencia artificial llegó para quedarse. Pero para que su impacto sea positivo y equitativo, necesitamos formar a todos los colaboradores, no solo a los perfiles técnicos. La capacitación continua es el puente entre la innovación y la inclusión laboral", destacó Julian Blausztein, HRBP Manager Culture & Development de Adecco Argentina.

El desafío compartido

El avance de la IA plantea una paradoja: mientras surgen nuevas profesiones, todavía hay déficit de habilidades básicas, como pensamiento crítico, liderazgo o comunicación efectiva. Esto demuestra que la transformación laboral no es solo tecnológica, sino también cultural.

Las empresas deberán anticiparse a las tendencias e invertir en programas de formación inclusivos, mientras que los trabajadores deberán adoptar una mentalidad de aprendizaje permanente.

La conclusión del informe es clara: el futuro del trabajo ya comenzó. Quienes se preparen podrán aprovechar las oportunidades de un mercado en plena expansión; quienes no lo hagan, corren el riesgo de quedar fuera de juego.