El salario pretendido promedio por los argentinos alcanzó los $1.694.317 en agosto, según Bumeran. Cuánto piden ganar los jefes y los juniors

El mercado laboral argentino sigue mostrando una fuerte dispersión salarial según el nivel jerárquico de cada puesto. De acuerdo con el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, las pretensiones salariales promedio crecieron 0,8% en agosto y se ubicaron en $1.694.317 mensuales, un punto porcentual por debajo de la inflación del mes (1,9%).

Si bien el aumento fue moderado, los salarios pretendidos acumulan una suba del 31,76% en lo que va del año, superando la inflación acumulada (19,5%).

En la comparación interanual, la diferencia es aún mayor: los sueldos pedidos por los candidatos subieron 60,63% frente al 33,6% del índice de precios, reflejando expectativas de mejora real.

Cuánto piden los jefes, seniors y juniors

Según el nivel de seniority:

Los supervisores y jefes registraron en agosto un salario pretendido promedio de $2.382.840 mensuales , con un incremento del 5,53% respecto a julio .

registraron en agosto un salario pretendido promedio de , con un incremento del . En las posiciones semi senior y senior , la cifra se ubicó en $1.743.537 , con una leve suba del 0,04% .

, la cifra se ubicó en , con una leve suba del . En tanto, los perfiles junior promediaron $1.169.615 por mes, mostrando una caída del 0,99% frente al mes anterior.

"Es un mercado con ajustes heterogéneos, donde los perfiles de mayor responsabilidad siguen liderando los incrementos, mientras los juniors muestran una mayor estabilidad o incluso leves retrocesos", explicaron desde Bumeran en declaraciones a las que accedió iProUP.

Los sectores con mejores salarios

El área de Tecnología y Sistemas vuelve a concentrar las remuneraciones más altas del mercado:

Los supervisores o jefes del sector piden en promedio $4.025.000 por mes

Los semi senior y senior alcanzan $1.965.577

Los juniors $1.243.667.

Le siguen Producción, Abastecimiento y Logística, con $1.962.946 en posiciones senior, y Recursos Humanos, con $1.955.000.

En contraste, los salarios más bajos se registran en Mantenimiento y Limpieza ($750.000), Camareros ($850.000) y Cajeros ($1.050.000), todos por debajo del promedio general.

Tendencias hacia fin de año

De cara al último trimestre de 2025, desde el sector destacan que el mercado continúa con señales de ajuste moderado pero sostenido, impulsado por las negociaciones salariales y la recomposición de expectativas luego de la desaceleración inflacionaria.

"En el acumulado anual e interanual, los salarios siguen ganándole a la inflación, lo que refleja que los candidatos mantienen expectativas positivas de recuperación del poder adquisitivo", explicó Federico Barni, CEO de Bumeran.

Así, el mapa salarial argentino muestra un escenario de brecha amplia entre niveles jerárquicos, con la tecnología al frente de las remuneraciones y una leve mejora en la paridad de género.