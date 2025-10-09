La Facultad de Económicas de la UBA organiza una nueva feria de empleo: estudiantes y graduados podrán contactarse con empresas de Argentina y el exterior

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) volverá a convertirse en punto de encuentro entre estudiantes, graduados y las principales empresas de la Argentina y el exterior.

Es que el próximo lunes 13 de octubre, de 12 a 18 horas, el Salón de Actos del edificio anexo (ubicado en Av. Córdoba 2122) será sede de la Feria de Empleo 2025.

El encuentro, organizado por la propia Facultad junto al Centro de Desarrollo Empresarial (CDE), la Secretaría de Graduados y el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas (CECE), contará con la participación de más de 40 compañías nacionales e internacionales.

Entre las confirmadas figuran gigantes de la energía, la consultoría, las finanzas y la tecnología como:

Deloitte

PwC

KPMG

EY

Renault

LDC

Provincia NET

Assurant

Russell Bedford

Lisicki Litvin & Abelovich

Grupo GNP

Exemax

Instituto Alexander Fleming

Además de los stands con reclutadores, la feria incluirá entrevistas rápidas (o speed interviews, en inglés) con candidatos previamente seleccionados.

La agenda estará conformada, a su vez, con charlas y talleres sobre empleabilidad, liderazgo joven y habilidades blandas, temas clave en un mercado laboral en transformación.

También habrá espacios de networking diseñados para fomentar contactos entre alumnos, graduados y empresas.

Los interesados en participar pueden cargar previamente su CV en el portal institucional de la Facultad de Ciencias Económicas.

Según señalaron desde el CDE, "más de 400 estudiantes consiguieron trabajo full time en empresas de primer nivel gracias a estos vínculos".

"La realización de este evento refuerza el compromiso institucional de la Facultad de Ciencias Económicas con la formación integral y la articulación con el entorno socio-productivo, consolidando su rol como facilitadora de espacios de encuentro entre el ámbito académico y privado", subrayaron, a su vez.